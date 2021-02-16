В Крыму отреагировали на план Украины по возвращению полуострова: Хватит устраивать политический цирк

Крымский полуостров не дает покоя украинским властям. Киев придумал новый план по возвращению территории.

Украинский парламент во вторник призвал международные организации усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию из-за Крыма. Также депутаты Верховной рады попросили западных партнеров остановить якобы "милитаризацию" полуострова.

План Украины по привлечению европейских лидеров прокомментировали в России. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что все призывы Киева бессмысленны. "Никто и никогда не станет всерьез претендовать на часть территории России", – сказал он.

По словам Гемпеля, каждый разумный европейский политик сегодня понимает, что идти против Москвы все равно что выстрелить себе в ногу. Все уже давно считают Крым российской территорией. Политик порекомендовал Украине начать укреплять отношения с соседями вместо того, чтобы "устраивать политический цирк".

Глава комитета добавил, что Россия всегда действовала в правовом поле и никому не позволит за нее решать, где нужно размещать военный контингент. В разговоре с РИА Новости Гемпель подчеркнул, что жители Крыма выступают за то, чтобы была обеспечена безопасность границ.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, где подавляющее большинство поддержало идею присоединения. Власти Украины отказались признать итоги голосования и назвали полуостров "временно оккупированной территорией".