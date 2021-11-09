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Политика
Что заставит российских чиновников работать лучше

Что заставит российских чиновников работать лучше

Предприниматель Дмитрий Давыдов предложил 20 идей по развитию России. Они касаются экономики, общественной безопасности, реформы законодательства и других сфер. Инициативы бизнесмена затрагивают и государственное управление: для повышения его эффективности автор предлагает ввести новую модель поощрения и мотивации чиновников.
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Семь категорий поощрения

Предприниматель считает, что для этой категории чиновников нужно отталкиваться от цифры превышения фактического размера валового внутреннего продукта (ВВП) над его прогнозом. При определении бонусов для госслужащих высокого ранга необходимо исключить показатели роста, которые связаны с экспортом энергоносителей.

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Дмитрий Давыдов, автор проекта "20 идей по развитию России", предложил создать в расходной части федерального бюджета отдельную строку – бонусы госслужащим. Он разделил размер поощрения на семь категорий.

Президенту полагается 7% от вышеуказанного превышения, премьер-министру – 5%, главе президентской администрации – 4%. По 3% получит каждый зампред правительства, по 2% – каждый замруководителя администрации главы государства, а 1,5% – все министры.

Автор инициативы предложил распределить 5% от превышения между сотрудниками министерств, ответственных за рост ВВП. Оставшиеся 5% можно разделить между чиновниками других министерств, чья деятельность также влияет на показатели валового внутреннего продукта.

"В зависимости от размера валового регионального продукта и его доли в ВВП страны каждого субъекта Российской Федерации, выделить и распределить 6% от Превышения между президентами, губернаторами субъектов Российской Федерации, а также полномочными представителям президента РФ по федеральным округам", – предложил Давыдов.

Фото: Aleksander Grishin/Globallookpress.com/Global Look Press

Налоговый бонус

Отдельную систему поощрения предприниматель предлагает организовать для служащих фискальных органов. Автор считает правильным ввести мотивационные выплаты в случае наполнения федерального бюджета сверх запланированной нормы: ответственному за поступления министру можно перечислять 0,3% от сверхпоступлений, его заместителю – 0,1%, главе Федеральной налоговой службы – 0,2%, его заместителям – по 0,1%, а 0,5% распределить между сотрудниками центрального аппарата ФНС.

Также Давыдов предложил выплачивать проценты руководителям межрегиональных инспекций ФНС, управлений ФНС по субъектам Федерации, межрайонных инспекций ФНС, инспекций ФНС по районам и другим руководящим сотрудникам инспекций ФНС. Необходимо определить план по сбору налогов для каждого инспектора ФНС, а в случае его перевыполнения давать служащему бонус в размере 10% от сверхпоступлений, считает автор. По его мнению, чтобы избежать намеренного занижения плана, нужно каждый год повышать планку за счет добавления к ней суммы сверхпоступлений за предыдущий год.

Перед реформой необходимо зафиксировать размеры и виды сборов, чтобы при появлении новых или увеличения ставки текущих налогов план поступлений можно было корректировать в сторону повышения. Бизнесмен уверен, что такая мера позволит предотвратить злоупотребления госслужащих и не даст им ужесточать налоговую политику для увеличения бонусов.

"Таможенная служба при такой системе будет напрямую заинтересована в 100% таможенной очистке грузов, импортируемых в Россию, т.к. от этого будет зависеть размер их премирования. Соответственно, размер контрабандного товара существенно сократится, что положительно повлияет на борьбу с теневой экономикой", – полагает Давыдов.

Фото: pixabay.com

KPI для сельского хозяйства

Аналогичную систему предприниматель предложил ввести для госслужащих, в чью ответственность входят агропромышленный и животноводческий комплексы. Размеры их бонусов будут зависеть от объемов реализации продукции указанных отраслей.

Для этого нужно привязать показатели эффективности к размерам экспорта данных товаров и продажам на отечественном рынке. При такой системе госслужащие будут лично заинтересованы решать проблемы фермеров, уверен Давыдов.

Чтобы повысить заинтересованность чиновников из профильных областей предприниматель предложил привязать премиальную часть к результатам деятельности как самих министерств, так и работающих для них предприятий-партнеров. Автор инициативы считает, что такая схема откроет новые возможности и для бизнеса.

"Государственный аппарат будет заинтересован в повышении конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, чтобы предприниматели могли получать больше доходов, а значит – платили больше налогов. Следовательно, каждый государственный чиновник будет относиться к бизнесменам и росту их бизнеса, как к индикатору оценки собственной эффективности и источнику получения вознаграждения за свои высокие показатели", – объяснил Давыдов.

Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com/Global Look Press

Преимущества модели

Предприниматель считает, что его инициативы принесут государству большую выгоду. Бюджет не будет нести расходы на бонусы чиновникам, ведь их премии станут увеличиваться параллельно росту экономики.

Привязка доходов госслужащих к эффективности их работы поможет в борьбе со взяточничеством, уверен автор. Он полагает, что коррупция среди чиновников уйдет в прошлое благодаря ее прямой связи с уменьшением потенциальных доходов служащих. Самый эффективный механизм тот, при котором коллектив сам выявляет взяточника, отметил бизнесмен.

Автор убежден, что интеллектуальная элита страны будет стремиться попасть на госслужбу, чтобы получить высокий легальный заработок и постепенно заменит неэффективных чиновников. Как результат – государство получит мотивированную, сплоченную и профессиональную команду управленцев.

Давыдов полагает, что после реформы государство сможет поднять зарплату врачам, учителям и военным и увеличить выплаты пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим нуждающимся.

"Все госслужащие будут напрямую заинтересованы в повышении уровня жизни граждан, т.к. именно высокая покупательная способность населения, стимулирующая активность со стороны предпринимателей будет служить источником повышенных доходов государства, и, соответственно, приведет к возможности получения бонусов госслужащими", – заключил автор.

Дмитрий Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com/Global Look Press
Автор: 9 ноября 2021, 13:31 Источник: 20idei.ru ✓ Надежный источник

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