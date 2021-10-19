20 идей Дмитрия Давыдова: как сделать Россию привлекательной для инвестиций

Госуслуги и платные сервисы, безопасность, правовая реформа, экология и медицина – эти и многие другие сферы жизни предлагает реформировать предприниматель Дмитрий Давыдов. Опубликованные бизнесменом 20 идей на пути к лучшей России затрагивают и тему инвестиций. Он выдвинул ряд инициатив, которые позволят повысить привлекательность нашей страны для иностранных инвесторов.

Первые пять идей Давыдова так или иначе затрагивают тему инвестиционной привлекательности России. Предприниматель выдвигает инициативы по развитию городской инфраструктуры и транспортной системы, созданию комфортных условий для ведения бизнеса, повышению уровня общественной безопасности, сохранению природы и экологии.

Более подробно об улучшении инвестиционного климата в России Давыдова рассказал в отдельной, шестой главе. Тем, кто захочет вкладываться в нашу страну, предприниматель предлагает обеспечить полную юридическую безопасность и надежные гарантии ведения бизнеса.

Комфортная инвестиционная среда невозможна без более современной уголовно-правовой и судебной системы и четких критериев регулирования отношений между инвесторами и их партнерами, считает автор. Давыдов напомнил простую истину: любому инвестору крайне важны гарантии и возможности эффективно отстоять свои права в той или иной стране.

Давыдов предложил дать иностранным инвесторам право выбирать страну (из тех, к которым уже сформировалось доверие в таких аспектах) для расследования уголовных преступлений и отбывания наказания. Список рекомендуемых государств бизнесмен может составить на основе анализа расследований уголовных преступлений, судопроизводства и применения наказания. Список стран можно обновлять.

Предложения актуальны для всех иностранных физлиц, которые за последние пять лет инвестировали в российскую экономику не менее 100 тысяч долларов или работают в компании, которые инвестировали в нашу страну от 10 миллионов долларов, уточнил Давыдов.

Если на территории России иностранного инвестора обвинят в совершении преступления, то для уголовного расследования он может выбрать любую страну, где является гражданином или имеет вид на жительство. При этом в данной стране ответственность за такое преступление должно быть не ниже, чем в России.

На время расследования инвестора передадут на территорию выбранной им страны. Но есть условие: бизнесмен должен открыть в российском банке депозит и разместить там денежные средства. Их количество зависит от характера преступления. Деньги из депозита пойдут на покрытие разумных затрат пострадавшего на перелеты, проживание в гостинице и другие расходы, связанные с пребыванием в другом государстве.

Если обвиняемый инвестор будет оправдан, то он сможет спокойно продолжать вести бизнес в России. В случае признания его виновным он будет отбывать наказание в стране, суд которой вынес решение. После окончания отбытия наказания предприниматель сможет вернуться в Россию и продолжить вести бизнес.

"Учитывая, что к инвесторам может применяться административная ответственность, то предлагается предусмотреть, что, если в рамках ответственности возможен арест либо штраф (один штраф или совокупность штрафов в пределах календарного года), превышающий 5% от стоимости активов компании, то инвестор также будет вправе передать рассмотрение административного дела в судебные органы Разрешенной страны", – отмечает Давыдов.

При этом он считает, что инвесторы будут использовать такое право лишь в исключительных обстоятельствах, когда возникают сомнения относительно объективности дела. В остальных случаях разбирательство будет вести российский суд, полагает предприниматель.

Предложенные меры Давыдов назвал временными: они могут действовать до того момента, пока Россия не войдет в тройку лучших стран по ведению бизнеса. Он выразил надежду, что его инициативы помогут привлечь иностранных инвесторов в отечественную экономику и позволят им комфортно вести бизнес в нашей стране.

С остальными инициативами Дмитрия Давыдова можно ознакомиться на официальном сайте проекта "20 идей".

Автор надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне

