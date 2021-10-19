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Экономика
20 идей Дмитрия Давыдова: как сделать Россию привлекательной для инвестиций

20 идей Дмитрия Давыдова: как сделать Россию привлекательной для инвестиций

Госуслуги и платные сервисы, безопасность, правовая реформа, экология и медицина – эти и многие другие сферы жизни предлагает реформировать предприниматель Дмитрий Давыдов. Опубликованные бизнесменом 20 идей на пути к лучшей России затрагивают и тему инвестиций. Он выдвинул ряд инициатив, которые позволят повысить привлекательность нашей страны для иностранных инвесторов.
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Первые пять идей Давыдова так или иначе затрагивают тему инвестиционной привлекательности России. Предприниматель выдвигает инициативы по развитию городской инфраструктуры и транспортной системы, созданию комфортных условий для ведения бизнеса, повышению уровня общественной безопасности, сохранению природы и экологии.

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Более подробно об улучшении инвестиционного климата в России Давыдова рассказал в отдельной, шестой главе. Тем, кто захочет вкладываться в нашу страну, предприниматель предлагает обеспечить полную юридическую безопасность и надежные гарантии ведения бизнеса.

Комфортная инвестиционная среда невозможна без более современной уголовно-правовой и судебной системы и четких критериев регулирования отношений между инвесторами и их партнерами, считает автор. Давыдов напомнил простую истину: любому инвестору крайне важны гарантии и возможности эффективно отстоять свои права в той или иной стране.

Давыдов предложил дать иностранным инвесторам право выбирать страну (из тех, к которым уже сформировалось доверие в таких аспектах) для расследования уголовных преступлений и отбывания наказания. Список рекомендуемых государств бизнесмен может составить на основе анализа расследований уголовных преступлений, судопроизводства и применения наказания. Список стран можно обновлять.

Предложения актуальны для всех иностранных физлиц, которые за последние пять лет инвестировали в российскую экономику не менее 100 тысяч долларов или работают в компании, которые инвестировали в нашу страну от 10 миллионов долларов, уточнил Давыдов.

Фото: ZAM-Photography / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Если на территории России иностранного инвестора обвинят в совершении преступления, то для уголовного расследования он может выбрать любую страну, где является гражданином или имеет вид на жительство. При этом в данной стране ответственность за такое преступление должно быть не ниже, чем в России.

На время расследования инвестора передадут на территорию выбранной им страны. Но есть условие: бизнесмен должен открыть в российском банке депозит и разместить там денежные средства. Их количество зависит от характера преступления. Деньги из депозита пойдут на покрытие разумных затрат пострадавшего на перелеты, проживание в гостинице и другие расходы, связанные с пребыванием в другом государстве.

Если обвиняемый инвестор будет оправдан, то он сможет спокойно продолжать вести бизнес в России. В случае признания его виновным он будет отбывать наказание в стране, суд которой вынес решение. После окончания отбытия наказания предприниматель сможет вернуться в Россию и продолжить вести бизнес.

"Учитывая, что к инвесторам может применяться административная ответственность, то предлагается предусмотреть, что, если в рамках ответственности возможен арест либо штраф (один штраф или совокупность штрафов в пределах календарного года), превышающий 5% от стоимости активов компании, то инвестор также будет вправе передать рассмотрение административного дела в судебные органы Разрешенной страны", – отмечает Давыдов.

При этом он считает, что инвесторы будут использовать такое право лишь в исключительных обстоятельствах, когда возникают сомнения относительно объективности дела. В остальных случаях разбирательство будет вести российский суд, полагает предприниматель.

Предложенные меры Давыдов назвал временными: они могут действовать до того момента, пока Россия не войдет в тройку лучших стран по ведению бизнеса. Он выразил надежду, что его инициативы помогут привлечь иностранных инвесторов в отечественную экономику и позволят им комфортно вести бизнес в нашей стране.

С остальными инициативами Дмитрия Давыдова можно ознакомиться на официальном сайте проекта "20 идей".

Автор надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне

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Фото: John Rowley / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 13:47 Источник: 20idei.ru ✓ Надежный источник

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