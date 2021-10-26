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Названы способы снизить количество жертв ДТП в России

Названы способы снизить количество жертв ДТП в России

Предприниматель Дмитрий Давыдов разработал концепцию по улучшению жизни в России. Опираясь на зарубежный опыт, бизнесмен сформировал 20 идей, которые, по его мнению, сделают жизнь в стране значительно лучше.
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На сайте 20idei.ru Дмитрий Давыдов затрагивает одну из важнейших проблем в России – вождение транспортных средств в нетрезвом виде. Согласно официальным данным ГИБДД, каждое седьмое ДТП в стране происходит по вине пьяного водителя. Из-за нетрезвых людей за рулем в РФ погибли свыше 4,4 тысячи человек – 28% от всех смертей на дорогах.

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По мнению предпринимателя, предусмотренное законом наказание за вождение в состоянии опьянения порой не пугает граждан, а значит, необходимо его ужесточать. Автор идеи обратил внимание на Японию, где за последние 20 лет количество летальных исходов на дорогах сократилось на 62%. Уровень смертности в ДТП в этой стране – 4,9%, что в пять-шесть раз меньше, чем в России.

Японии удалось достичь такого результата благодаря суровому наказанию за пьяное вождение. Нетрезвый водитель рискует расстаться с суммой до одного миллиона йен (650 тысяч рублей) и получить до пяти лет тюрьмы (зависит от уровня интоксикации). Там наказывают и пассажиров, которые сели в автомобиль, управляемый нетрезвым человеком – штраф до пяти тысяч долларов и тюремный срок до трех лет.

"Столь радикальные методы борьбы с пьянством на дорогах могут оказаться слишком суровыми для россиян, но очевиден тот факт, что необходимо предпринять определенные меры. Поэтому мы предлагаем ужесточить наказание за нетрезвое вождение", – пишет Давыдов на сайте.

Предприниматель считает, что в России необходимо увеличить сумму штрафа за управление транспортным средством в нетрезвом виде с 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также лишать водительских прав на три года. Аналогичное наказание, по мнению бизнесмена, должны быть и за передачу управления транспортным средством пьяному водителю. Если же человек в состоянии опьянения сел за руль, не имея прав, то его следует поместить под арест на 30 суток и оштрафовать также на 100 тысяч, считает Давыдов.

Кроме того, нужно привлечь к ответственности и пассажиров, поскольку они, когда садятся в автомобиль с пьяным водителем, поощряют вождение в нетрезвом виде и осознанно подвергают свою жизнь и здоровье опасности. Конечно, пассажиры общественного транспорта и такси могут не знать о состоянии человека за рулем, поэтому у них должна быть возможность избежать наказания.

"Налагая денежный штраф за езду вместе с пьяным водителем, государство будет мотивировать пассажиров, чтобы они убеждали водителей воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от самой езды в нетрезвом виде", – уверен Давыдов.

Он считает, что благодаря этим мерам сократится количество погибших и пострадавших в ДТП, произошедших по вине пьяных водителей.

Остальные идеи Давыдова также представлены на сайте 20idei.ru. Бизнесмен рассказал о необходимых нововведениях в сфере здравоохранения, образования, экологии и других. Первые предложения были опубликованы еще в 2016-м году, однако они до сих пор не утратили свою актуальность.

Для реализации этих идей не нужно тратить бюджет страны. В большинстве случаев необходима лишь законодательная поддержка со стороны государства. Предприниматель рассчитывает, что власти услышат его предложения и поспособствуют их воплощению.

К слову, Дмитрий Давыдов не нуждается в каких-либо поощрениях. У него нет политических амбиций, он не состоит ни в одной партии. Бизнесмен подчеркивает, что его проект не имеет ничего общество с агитацией, не направлен на частные интересы, а предназначен лишь для неравнодушных к развитию России.

Автор надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 10:57 Источник: 20idei.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость885742
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Ну гаишники будут больше денег брать и отпускать без протокола-вот и вся борьба
1

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