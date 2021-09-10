20 идей Дмитрия Давыдова: как повысить общественную безопасность в России

Погиб глава МЧС Зиничев Пугачева хоронит друзей Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Пятница
10 сентября
Лента новостей
09:47
Как Валерия превратилась в бабушку: Кошмар
09:33
Потерявшая ребенка Наташа Королева разрыдалась от горя
09:03
Союзному государству быть: о чем договорились Лукашенко и Путин
09:01
Власти хотят изменить нормы отопления квартир в России
08:59
Обиженный на "Первый канал" Малахов влепил смачную пощечину Борисову: Движется к угасанию
08:33
Дерзко и неуместно: Пугачева устроила провокацию на похоронах друга
07:29
Беременна? Кейт Миддлтон исчезла без объяснения причин
06:41
Какие отношения связывают детей Тимати от бывших любовниц
04:07
Свинина по-португальски: готовим мясо по рецепту шеф-повара Рамзи
02:39
Когда в Москве включат отопление
00:29
День Анны Пророчицы: приметы и обычаи 10 сентября
22:03
Создавшего сайт по организации убийств россиянина арестовали
21:41
"Это будет прорыв": Лукашенко заговорил об изменении отношений Белоруссии и России
21:21
В Москве зафиксировали увеличение числа изнасилований на треть
20:27
Мужчина украл у жительницы Кемерова пистолет во время попойки
19:48
В Забайкалье жетон спас полицейского от гибели
19:24
В Иркутске мужчина и женщина подожгли машину с ребенком внутри
18:25
Дочь Орбакайте шокировала резкими изменениями
18:06
Чистое безумие: слухи о романе Лепса с Барановской стали сенсацией
17:50
"Я долго ждала этого момента": униженная Кабаевой Утяшева пошла ва-банк
17:47
Стыдливо прикрыл рукой: Нагиев нелепо оправдался за появление без трусов
17:40
Найдены пропавшие в Красноярском крае школьницы
17:14
У жителя Подмосковья похитили криптовалюту на 34 миллиона
17:10
Попавшая в монастырь из-за несчастной любви Ауг сбежала домой
16:59
"Это же для сумасшедших!": Валерия решилась на многомиллионную покупку
16:56
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
16:49
До скорой встречи: умершего от осложнений после ковида Краснова хоронили в открытом гробу
16:28
Второй инсульт добил звезду сериала "Четыре танкиста и собака"
16:20
Округлившийся живот Серябкиной всполошил народ
16:15
Опустившая руки падчерица Норкина взвыла из-за проблем с деньгами: Где взять силы
16:12
Исколотую в больнице Макееву поймали на лжи
16:06
Никому не нужен: скорбящие напоказ в соцсетях звезды плевали на похороны Краснова
15:52
В Подмосковье задержали закладчика с крупной партией наркотика
15:51
"Все мое-мое, не отдам никому": молодая жена Бондарчука тащит в дом подержанные вещи и старье
15:49
Перенесший инсульт Краско заявил о близком родстве с Ургантом
15:47
"Крошечный какой": Показавший народу половой орган Цискаридзе вызвал ажиотаж
15:41
"Куда-то пытаются выселить": Губин взорвался из-за слухов об эмиграции
15:22
История крушения Ту-104 под Хабаровском в 1962 году
15:14
Обнародован снимок беременной Канделаки после новости о повышении: Срамота и позор
14:39
65-летняя Долина в мини-юбке вызвала ажиотаж
14:38
Испуганная Загитова откровенно о работе с Бузовой: Я вся тряслась
14:32
"Бедная Даша, что с ней?": Мельникова шокировала странным поведением на шоу Урганта
14:15
"Я тупая!": Позор Насти Ивлеевой вынесли на всю страну
14:13
Собянин высказался об объединении Москвы и Московской области
14:09
Юная любовница Тимати потрясла большой грудью
13:56
Иммунолог предрек новый локдаун в России
13:51
Глава "Росатома" проверил ход работ на втором энергоблоке Белорусской АЭС
13:49
Голодное студенчество, болезнь и женщина всей жизни: как сложилась трагическая судьба Рыжова
13:43
Трагедия: черная от горя Пугачева разрыдалась у гроба
13:34
Оставшаяся без еды Боня закатила отвратительную истерику
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это конченые люди": отец Фриске смешал семью Шепелева с грязью
72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста
"Соки из Галкина пьет!": омолодившуюся донельзя пенсионерку Пугачеву приняли за дочь Орбакайте
Всплыли сенсационные детали отношений Билана и Бузовой: Готова к новому роману
Испуганная Загитова откровенно о работе с Бузовой: Я вся тряслась
С травмированной дочерью Джигурды случилось страшное: Гены берут свое
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
20 идей Дмитрия Давыдова: как повысить общественную безопасность в России

20 идей Дмитрия Давыдова: как повысить общественную безопасность в России

Предприниматель Дмитрий Давыдов, изучив передовой опыт ведущих стран мира, придумал 20 интересных идей, проверенных временем и учитывающих особенности нашей страны. Конечная цель – глобальное развитие России. Одно из важных предложений – повышение уровня общественной безопасности.
прочитано 106 раз

Дмитрий Давыдов тщательно изучил модели государственного строительства в самых развитых странах мирах. Особенно его привлекали экономические показатели. Предприниматель разработал целую концепцию, которая учитывает как лучшие мировые практики, так и российскую специфику. 20 идей подробно изложены на сайте 20idei.ru.

ПО ТЕМЕ

20 идей Дмитрия Давыдова: как платные госуслуги помогут в развитии России

Предприниматель Дмитрий Давыдов предложил 20 идей на пути к лучшей России

Естественно, речь не идет о том, чтобы просто взять и скопировать зарубежный опыт. Давыдов подчеркивает, что у России есть собственный потенциал для развития. Конечно, реализовать 20 уникальных идей невозможно без поддержки государства.

Общественный деятель не скрывает: важно, чтобы на заявленные проблемы и предлагаемые пути их решения обращали внимание не только заинтересованные граждане, коих не мало, но власти страны. Вообще, эти идеи разработаны еще в 2016 году, но происходящие во всем мире события наглядно продемонстрировали, что предложения Давыдова актуальны даже сейчас и скорее всего будут актуальны еще очень долго.

Здесь важно отметить, что предприниматель не имеет никаких политических амбиций, а действует исключительно в интересах своей страны. Автор отмечает, что его предложения не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей и не являются пропагандой или агитационным материалом.

Нет сомнений, что идеи Давыдова несут благородную цель. Он предлагает конкретные шаги по улучшению жизни в России, делая акцент на самых разных, но очень важных сферах жизни. Автор касается сфер образования, медицины, сельского хозяйства, общественной безопасности, спорта, госслужбы, экологии, строительства и, конечно же, экономики.

На самом деле экономика – это основа основ в концепции общественного деятеля, потому что все его предложения, так или иначе, ведут к обогащению граждан и пополнению государственной казны. Предприниматель делает важный акцент на развитии городов, например, Москвы и Сочи, в целом, повышения качества жизни и создания в России благоприятного климата для привлечения крупных инвестиций.

В предыдущей статье мы подробно изучили первую идею Дмитрия Давыдова. Активист предложил конкретные шаги по улучшению жизни граждан и пополнению государственного бюджета за счет введения платных госуслуг. По задумке автора, если человек хочет ускорить получение ряда сервисов, то он может просто заплатить за это.

Также Давыдов считает правильным продавать желающим престижные автомобильные номера. Таким образом, полагает эксперт, можно не только увеличить госбюджет, но и побороть коррупцию в конкретной сфере. Еще одно важное предложение – институт "уполномоченных заявителей", которые должны получать 50% от суммы штрафа за сообщение в ГИБДД о нарушениях ПДД.

Этот аспект является мостиком ко второй идее Давыдова, целью которой является повышение общественной безопасности в России. Остановимся подробно на этой теме и попытаемся разобраться, как международный опыт поможет улучшить и обезопасить жизнь российских граждан.

Итак, вторая часть предложений посвящена увеличению поступлений в бюджет, улучшению безопасности общественного порядка и усовершенствованию правоохранительных органов России. Первым делом автор предлагает изменить систему исчисления штрафов, определенных в КоАП и УК РФ.

"Размеры штрафов выражены в рублях. Учитывая инфляцию и девальвацию в РФ, размеры штрафов каждый год теряют свою значимость в качестве меры воздействия на граждан и влекут недополучение денег в государственную казну", – полагает Давыдов.

Он считает необходимым использовать для штрафов "месячный расчетный показатель" (МРП), как это практикуется в Казахстане. Данный показатель растет ежегодно с учетом макроэкономических показателей. К примеру, за превышение скорости от 20 дол 40 км/ч в РФ полагается штраф в размере 500 рублей, а в РК – 15 МРП или 6360 рублей, то есть в 13 раз больше. Аналогичная ситуация наблюдается почти во всех статьях. Автор предлагает пересчитать "рубли" в соответствии с МРП и привести размеры штрафов в разумные показатели.

Кроме того, Давыдов справедливо полагает, что наказание нужно вводить уже за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20, как сейчас. Фактически при реальном ограничении в 60 км/ч, водитель может двигаться со скоростью 79 км/ч без каких-либо опасений.

При расчете этих штрафов в МРП мы получаем сразу несколько положительных эффектов: существенно уменьшится количество ДТП на дорогах, что значительно снизит смертность и причинение вреда здоровью граждан, улучшится культура вождения, уменьшатся пробки.

"Приведение штрафов в разумные размеры не вызовет социальное недовольство, так как у граждан всегда будет существовать возможность не платить штрафы – то есть не нарушать законы", – уверен Давыдов.

Также автор предлагает сократить срок уплаты штрафов с 60 до 30 дней в отношении административных правонарушений и уголовных преступлений. Требования для сотрудников ГИБДД и ГУОП тоже предлагается ужесточить.

По мнению общественника, их нельзя допускать до службы без наличия работающих в автоматическом режиме камер, фиксирующих картинку и звук как внутри патрульной машины, так и снаружи. Онлайн-камеры предлагается зафиксировать и на самих сотрудниках.

Кстати, за счет увеличения размера штрафов можно повысить размер зарплаты для ответственных сотрудников или выплачивать им премии за перевыполнение плана. Однако, как полагает Давыдов, ни штрафы, ни премии не будут эффективны при отсутствии системы контроля и выявления нарушителей.

Для обеспечения постоянного контроля и неотвратимости наказания Давыдов предлагает установить на улицах и во дворах городов большое количество камер так, чтобы не осталось "слепых зон". Причем, эту функцию вновь можно передать юрлицам и ИП, которые смогут получать вознаграждение в виде процента от штрафов, зафиксированных на их сертифицированные камеры.

Все это позволит не только повысить уровень общественной безопасности за счет снижения количества правонарушений, но и создать дополнительные рабочие места, пополнить бюджет и в конечном итоге повысить инвестиционную привлекательность государства.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 09:30 Источник: 20idei.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Крошечный какой": Показавший народу половой орган Цискаридзе вызвал ажиотаж

Артист впечатлил фанатов
Шоу-бизнес

Раскрыта причина неожиданного исчезновения МакSим: Болезни не было?

Артистка боится показать себя
Шоу-бизнес

Всплыли сенсационные детали отношений Билана и Бузовой: Готова к новому роману

Поцелуй всполошил публику
Шоу-бизнес

Голодное студенчество, болезнь и женщина всей жизни: как сложилась трагическая судьба Рыжова

Он мечтал стать артистом

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Иммунолог предрек новый локдаун в России
Россиянам дали советы по подготовке к сезону простуд
В России за сутки выявили 18 380 больных ковидом
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

Создавшего сайт по организации убийств россиянина арестовали
Мужчина украл у жительницы Кемерова пистолет во время попойки
В Забайкалье жетон спас полицейского от гибели
В Иркутске мужчина и женщина подожгли машину с ребенком внутри
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+