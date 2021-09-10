20 идей Дмитрия Давыдова: как повысить общественную безопасность в России

Предприниматель Дмитрий Давыдов, изучив передовой опыт ведущих стран мира, придумал 20 интересных идей, проверенных временем и учитывающих особенности нашей страны. Конечная цель – глобальное развитие России. Одно из важных предложений – повышение уровня общественной безопасности.

Дмитрий Давыдов тщательно изучил модели государственного строительства в самых развитых странах мирах. Особенно его привлекали экономические показатели. Предприниматель разработал целую концепцию, которая учитывает как лучшие мировые практики, так и российскую специфику. 20 идей подробно изложены на сайте 20idei.ru.

Естественно, речь не идет о том, чтобы просто взять и скопировать зарубежный опыт. Давыдов подчеркивает, что у России есть собственный потенциал для развития. Конечно, реализовать 20 уникальных идей невозможно без поддержки государства.

Общественный деятель не скрывает: важно, чтобы на заявленные проблемы и предлагаемые пути их решения обращали внимание не только заинтересованные граждане, коих не мало, но власти страны. Вообще, эти идеи разработаны еще в 2016 году, но происходящие во всем мире события наглядно продемонстрировали, что предложения Давыдова актуальны даже сейчас и скорее всего будут актуальны еще очень долго.

Здесь важно отметить, что предприниматель не имеет никаких политических амбиций, а действует исключительно в интересах своей страны. Автор отмечает, что его предложения не направлены на чьи-либо частные интересы, не преследуют политических целей и не являются пропагандой или агитационным материалом.

Нет сомнений, что идеи Давыдова несут благородную цель. Он предлагает конкретные шаги по улучшению жизни в России, делая акцент на самых разных, но очень важных сферах жизни. Автор касается сфер образования, медицины, сельского хозяйства, общественной безопасности, спорта, госслужбы, экологии, строительства и, конечно же, экономики.

На самом деле экономика – это основа основ в концепции общественного деятеля, потому что все его предложения, так или иначе, ведут к обогащению граждан и пополнению государственной казны. Предприниматель делает важный акцент на развитии городов, например, Москвы и Сочи, в целом, повышения качества жизни и создания в России благоприятного климата для привлечения крупных инвестиций.

В предыдущей статье мы подробно изучили первую идею Дмитрия Давыдова. Активист предложил конкретные шаги по улучшению жизни граждан и пополнению государственного бюджета за счет введения платных госуслуг. По задумке автора, если человек хочет ускорить получение ряда сервисов, то он может просто заплатить за это.

Также Давыдов считает правильным продавать желающим престижные автомобильные номера. Таким образом, полагает эксперт, можно не только увеличить госбюджет, но и побороть коррупцию в конкретной сфере. Еще одно важное предложение – институт "уполномоченных заявителей", которые должны получать 50% от суммы штрафа за сообщение в ГИБДД о нарушениях ПДД.

Этот аспект является мостиком ко второй идее Давыдова, целью которой является повышение общественной безопасности в России. Остановимся подробно на этой теме и попытаемся разобраться, как международный опыт поможет улучшить и обезопасить жизнь российских граждан.

Итак, вторая часть предложений посвящена увеличению поступлений в бюджет, улучшению безопасности общественного порядка и усовершенствованию правоохранительных органов России. Первым делом автор предлагает изменить систему исчисления штрафов, определенных в КоАП и УК РФ.

"Размеры штрафов выражены в рублях. Учитывая инфляцию и девальвацию в РФ, размеры штрафов каждый год теряют свою значимость в качестве меры воздействия на граждан и влекут недополучение денег в государственную казну", – полагает Давыдов.

Он считает необходимым использовать для штрафов "месячный расчетный показатель" (МРП), как это практикуется в Казахстане. Данный показатель растет ежегодно с учетом макроэкономических показателей. К примеру, за превышение скорости от 20 дол 40 км/ч в РФ полагается штраф в размере 500 рублей, а в РК – 15 МРП или 6360 рублей, то есть в 13 раз больше. Аналогичная ситуация наблюдается почти во всех статьях. Автор предлагает пересчитать "рубли" в соответствии с МРП и привести размеры штрафов в разумные показатели.

Кроме того, Давыдов справедливо полагает, что наказание нужно вводить уже за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20, как сейчас. Фактически при реальном ограничении в 60 км/ч, водитель может двигаться со скоростью 79 км/ч без каких-либо опасений.

При расчете этих штрафов в МРП мы получаем сразу несколько положительных эффектов: существенно уменьшится количество ДТП на дорогах, что значительно снизит смертность и причинение вреда здоровью граждан, улучшится культура вождения, уменьшатся пробки.

"Приведение штрафов в разумные размеры не вызовет социальное недовольство, так как у граждан всегда будет существовать возможность не платить штрафы – то есть не нарушать законы", – уверен Давыдов.

Также автор предлагает сократить срок уплаты штрафов с 60 до 30 дней в отношении административных правонарушений и уголовных преступлений. Требования для сотрудников ГИБДД и ГУОП тоже предлагается ужесточить.

По мнению общественника, их нельзя допускать до службы без наличия работающих в автоматическом режиме камер, фиксирующих картинку и звук как внутри патрульной машины, так и снаружи. Онлайн-камеры предлагается зафиксировать и на самих сотрудниках.

Кстати, за счет увеличения размера штрафов можно повысить размер зарплаты для ответственных сотрудников или выплачивать им премии за перевыполнение плана. Однако, как полагает Давыдов, ни штрафы, ни премии не будут эффективны при отсутствии системы контроля и выявления нарушителей.

Для обеспечения постоянного контроля и неотвратимости наказания Давыдов предлагает установить на улицах и во дворах городов большое количество камер так, чтобы не осталось "слепых зон". Причем, эту функцию вновь можно передать юрлицам и ИП, которые смогут получать вознаграждение в виде процента от штрафов, зафиксированных на их сертифицированные камеры.

Все это позволит не только повысить уровень общественной безопасности за счет снижения количества правонарушений, но и создать дополнительные рабочие места, пополнить бюджет и в конечном итоге повысить инвестиционную привлекательность государства.