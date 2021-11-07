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Политика
К чему приведет приостановка военной миссии НАТО в России

К чему приведет приостановка военной миссии НАТО в России

Недавно представительства НАТО приостановили работу в России. Эксперт разъяснил, чего ждать.
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Россия с 1 ноября свернула представительство при НАТО в Брюсселе. Помимо этого в Москве закрылись информбюро НАТО и военная миссия. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг обвинил российские власти в усугубление двусторонних отношений.

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По словам экспертов, приостановка работы представительств действительно шаг пугающий, ведь случается такое нечасто и сигнализирует о серьезном обострении конфликта. Однако действия Москвы вполне обоснованны.

По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, Москва была обескуражена решением генсека НАТО вдвое сократить российское представительство. При этом НАТО противоречило само себе заявлениями о продолжении сотрудничества с Россией.

"Как можно высылать половину российских дипломатов и одновременно развивать отношения? Россия продемонстрировала, что так не будет. Взяла и просто вообще все заблокировала", – рассказал эксперт порталу "Украина. ру".

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Кремль. Фото:Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2021, 14:43 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник

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