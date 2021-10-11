О чем Путин и Пашинян будут говорить в Москве

Президент России и премьер-министр Армении обсудят ряд договоренностей, касаемых Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В пресс-службе добавили, что в этот же день у Путина состоится встреча в Кремле с депутатами Госдумы нового созыва. Коллеги обсудят первоочередные для России задачи.
Помимо этого Владимир Путин и Никол Пашинян коснутся темы укрепления стабильности в регионе и установление хозяйственных связей, сообщает RT.
На повестке встречи политиков также тема отношений России и Армении и развитие интеграции в евразийском пространстве.
Напомним, ранее представители министерств иностранных дел двух стран провели переговоры по телефону. В Москве снова начала работать трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху.
Владимир Путин и Никол Пашинян разговаривали ранее 7 октября. Они обсуждали главные темы отношений двух стран и обстановку на Южном Кавказе.
Пашинян во время беседы поблагодарил Путина за его вклад в установление мира и стабильности в регионе и выразил признательность за проявляемое к Армении внимание со стороны Кремля. Коллеги обсудили дальнейшую работу в регионе в сложившихся геополитических обстоятельствах.
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