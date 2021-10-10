Политическую карьеру канцлера Австрии Курца похоронили: Ушел навсегда

Эксперт уверен, что политическая карьера премьер-министра Австрии практически уничтожена. "Думаю, что Себастьян Курц ушел навсегда", – заявил Шаповалов.
По его мнению, чиновник дискредитирован как политик и уже, судя по всему, не реабилитируется в глазах общества и коллег. При этом политолог подчеркнул, что новый скандал надо рассматривать в контексте с прошлым.
Напомним, тогда австрийские полицейские обвинили консервативную партию свободы, которой руководит канцлер, также в коррупционных схемах. Владимир Шаповалов считает, что обвинение было не более чем провокацией немецких спецслужб.
Ученый также высказался об особом посыле, касающемся недовольства европейской и американской властью отношением австрийского коллеги к России. Он напомнил, сто Себастьян Курц стремился нормализовать отношения с нашей страной. Таким образом, политолог считает скандалы не случайными.
Эксперт добавил, что этот скандал нанесет удар не только по карьере Себастьяна Курца, но и по его партии. По его мнению, после потери власти партией ключевые места в правительстве Австрии займет либеральная коалиция, в большей степени ориентирующаяся на США.
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