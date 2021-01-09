Сын Трампа: Мир смеется над Америкой

Сын действующего президента США Дональда Трампа отреагировал на блокировку аккаунта его отца в социальной сети Twitter. Бизнесмен был возмущен случившимся.

Дональд Трамп-младший заявил, что весь мир смеется над Америкой. Крупные компании идут на поводу "могущественных леваков" и пытаются контролировать действующего президента.

"Свобода слова мертва", – отметил предприниматель на своей странице в "Твиттер". В заключение сын президента прикрепил ссылку на собственный сайт, в случае если его аккаунт будет заблокирован вслед за отцовским.

Напомним, о вечной блокировке учетной записи Трампа стало известно накануне. В компании объяснили, что пошли на такой шаг для того, чтобы уберечь пользователей от "дальнейших подстрекательств к насилию".

6 января в Соединенных Штатах прошли массовые беспорядки. Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где должны были утвердить результаты выборов президента. В результате погибли пять человек, в том числе один офицер.

В конце концов Конгресс утвердил итоги голосования. Дональд Трамп пообещал передать полномочия Джо Байдену 20 января. Тем не менее результаты он по-прежнему не признает и не появится на инаугурации соперника.

Выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Основная борьбе развернулась между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. За первого отдали голос 232 выборщика, за второго – 306.