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Политика
Как изменятся отношения России и США при Байдене

Как изменятся отношения России и США при Байдене

Джо Байден. Фото: Andy Martin Jr./ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Конгресс США утвердил представителя Демпартии Джо Байдена в качестве победителя президентских выборов. Существенного улучшения отношения двух стран при новом главе Белого дома ожидать не стоит, а в ряде случаев может быть гораздо хуже, предупреждают эксперты.
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Демократы будут укреплять влияние Соединенных Штатов в странах в Европы. которые пытаются выйти из-под опеки Вашингтона, считает политолог Александр Асафов. По мнению эксперта, Джо Байден попытается вытеснить Россию с энергетического рынка Старого Света. Аналитик прогнозирует дальнейшее давление США на проект "Северный поток – 2".

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Политолог Андрей Сидоров напомнил о желании Джо Байдена продолжить диалог с Россией по контролю за вооружениями. Эксперт назвал это позитивным моментом.

Но на улучшение отношений с новым главой Белого дома Кремлю рассчитывать не стоит, уверен аналитик. Договоры по контролю за вооружениями эксперт считает единственной сферой, в которой интересы США и России совпадают.

"По всем остальным вопросам никаких улучшений ожидать не стоит, а в ряде случаев может быть гораздо хуже", – приводит мнение Сидорова RT.

Напомним, что опрошенные "Дни.ру" эксперты также не надеются на улучшение отношений Москвы и Вашингтона при Джо Байдене. Нет оснований полагать, что новый президент наладит контакты с нашей страной, отметил политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

"Свою позицию новоизбранный лидер американского народа неоднократно излагал в ходе предвыборной кампании, вольный перевод которой выражается в простой смысловой формуле: Россия – геополитический противник и "классовый враг", – пояснил эксперт.

Джо Байден вступит в должность президента США 20 января. Дональд Трамп отказался признавать победу оппонента. Сторонники уходящего президента 6 января захватили Капитолий, где проходило утверждение итогов выборов. Службе безопасности пришлось эвакуировать конгрессменов. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

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Автор: 8 января 2021, 18:07 Источник: RT ✓ Надежный источник
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