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Политика
Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году

Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году

Джо Байден. Фото: Andy Martin Jr./ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Во время предвыборной кампании Джо Байден сделал несколько резких заявлений в адрес России. В должность президента представитель Демократической партии вступит в конце января. "Дни.ру" спросили у экспертов, чего ожидать Москве от нового руководства Белого дома.
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Диалог с позиции силы

Улучшения отношений с Россией от Джо Байдена в экспертном сообществе изначально не ждали. В рамках предвыборной кампании демократ отметился резкими выпадами в адрес Москвы. Он пообещал ввести против нее санкции за вмешательство в американские выборы и наложить ограничения на ряд российских товаров.

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Нет оснований предполагать, что Джо Байден попытается наладить отношения с нашей страной, считает политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин. "Свою позицию новоизбранный лидер американского народа неоднократно излагал в ходе предвыборной кампании, вольный перевод которой выражается в простой смысловой формуле: Россия – геополитический противник и "классовый враг", – пояснил эксперт.

Вряд ли в США чисто теоретически может появиться президент, который наладит отношения с Россией, считает проживающая в Соединенных Штатах эксперт Лилит Багдасарова. "Дело не в США, а в общей мировой ситуации, – рассуждает она. – У нас принято считать, что во всех мировых и местных бедах виновата Америка, но если просто взять и посмотреть правда в глаза, получится все совсем не радужно".

Джо Байден не стремится к перезагрузке отношений с Россией, уверен политолог Евгений Марченко. "Его заявления о санкциях и приравнивании РФ к террористической организации явно указывают на намерение вести диалог с позиции силы", – уверен эксперт.

Постсоветское пространство

Максим Бардин напомнил, что избранный президент США в 2014 году поддержал Евромайдан, после чего Украина потеряла Крым и Донбасс. Джо Байден чувствует свой долг перед Киевом и попытается вернуть ему утраченные территории, полагает аналитик.

Конструктивного диалога между Россией и США по поводу Украины не ожидает и Лилит Багдасарова. Выгоды для российской стороны на этом направлении не будет, считает она.

Петр Порошенко и Джо Байден. Фото:Andreas Gebert/dpa/www.globallookpress.com

Беспокоит экспертов и Молдавия. Максим Бардин уверен, что Джо Байден будет поддерживать нового президента республики Майю Санду, которая уже демонстрировала свою готовность идти на конфликт с Россией. "Без первичного одобрения новой администрации Белого дома Санду такие заявления делать бы не стала", – убежден политолог.

Неспокойно будет и в Белоруссии. По мнению Бардина, избранный президент США попытается оторвать республику от России. "С помощью Литвы и Польши возрастет поддержка деструктивных белорусских оппозиционных сил, давление на Александра Лукашенко, в том числе санкционное, будет усилено", – прогнозирует аналитик.

"Северный поток – 2"

В 2021 году Москве предстоит держать удар на рынке энергоносителей. Строящийся газопровод в Германию "Северный поток – 2" усилит экономику и геополитические позиции России, напомнил Максим Бардин.

"Совпадает ли такая перспектива с интересами Байдена? Ни в коем случае! А это значит, что новый американский президент будет пытаться срывать реализацию "Северного потока", – прогнозирует Бардин.

Строительство "Северного потока – 2". Фото:Stefan Sauer/dpa|www.globallookpress.com

Экономист TradingView, Inc. Игорь Кучма напомнил, что Палата представителей США одобрила законопроект о военном бюджете, который включает санкции против "Северного потока – 2". Кроме того, в команде Байдена до сих пор угрожают отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, добавил эксперт.

Антироссийские заявления Джо Байдена политолог Евгений Марченко трактует как запугивание и демонстрацию силы. "Вероятно, что новый президент США будет использовать подобную тактику для продавливания своих интересов, в том числе на Украине, но не будет чинить жестких препятствий в отношении "Северного потока – 2", – считает аналитик.

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Автор: 1 января 2021, 13:43
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