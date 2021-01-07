Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Четверг
7 января
Лента новостей
14:20
Ягудин отреагировал на слухи о романе с Карпович
14:14
Вышвырнутый из "Битвы экстрасенсов" Сафронов нанес ответный удар
14:08
Пугачева вкатила дочери Успенской за матерщину
13:50
Загитову заметили в объятиях сорокалетнего мужчины
13:46
Трамп объявил о готовности покинуть президентский пост 20 января
13:37
Какой красоткой была: Алину Кабаеву сняли в прозрачном бикини
13:21
Меган Маркл отказалась от своей фамилии
13:17
Молодая жена Петросяна пустилась во все тяжкие
12:39
Ягудин и Тотьмянина отказываются от рождения сына
12:35
Ребенку Бони сожгли руки: Плачет, больно
12:28
Обозреватель Рудковский: Отставка Лукашенко и транзит власти – вряд ли события ближайших месяцев
12:13
Вылитая Шишкова: перетянутую Борисову спутали с экс-любовницей Тимати
12:08
Донцова вышла на связь после сообщения о смерти
11:53
Асмус после пышного торжества оправдала Харламова: Праздновал день рождения дочери отдельно от тела
11:24
Болезнь уложила ослабевшую Сябитову в постель
11:16
Бузова выставила торчащие ребра после травли
10:59
Хлебнувшая горя из-за слитых секретов Ксения Собчак: Я не посылаю подругам голые фото
10:43
Появились данные о состоянии тяжелобольного Ланового
10:31
"Момент великого бесчестья и позора": Обама обратился к Траму после штурма Капитолия
08:29
Как тебе такое, Агата? Разлучница Карпович перестала скрывать чувства к Прилучному
06:48
"Ради детей": Айза Долматова простила бывшего мужа
05:19
"Порешали вопросы": задолжавший налоговой Деревянко похвастался влиятельными друзьями
04:05
Рита Дакота убежала от балийских пограничников
02:39
"Принцесса фотошопа": переделанная Решетова вызвала оторопь
00:32
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 января 2021 года
23:08
"Прекрасно сложен": втянутого в гей-скандал Цискаридзе облизали с ног до головы
22:33
Стало известно о способности коронавируса проникать в мозг
22:29
Володин осудил заявление британского посла в США о пандемии
22:09
Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
20:14
Песков поделился подробностями романа с Навкой: Пришлось завоевывать
17:55
Поставка российской вакцины "Спутник V" одобрена в Сербии
17:41
Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя
17:37
Эксперт Дзермант раскрыл детали политической реформы в Белоруссии
17:28
"Все решения прозрачные": как работает Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями
16:43
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
15:44
Транзит власти Лукашенко намечен на 2022 год – обозреватель Лавриненко
14:59
Страшный недуг свалил с ног Леру Кудрявцеву
14:37
Затравленная за лишние кило звезда сериала "Чики" сильно поправилась
14:25
Звезда "Дома-2" осталась у разбитого корыта с дочерью после закрытия шоу
14:17
В жизни Шепелева произошло поворотное событие на новогодних праздниках
13:41
Знаменитый певец чудом остался жив после отравления ртутью
13:24
Скрывала 15 лет: Анна Плетнева обнародовала тайные фото дочери
13:23
У нее не было выбора: всплыли сенсационные данные о сыгравшей в "Курьере" Немоляевой
12:39
Политик Корнеенко об оттягивании референдума в Белоруссии: Лукашенко опасается любого голосования
12:27
Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а "загнали" к Путину
12:23
Сбежавшая из России Бородина пожаловалась на проблемы
12:18
Лоза дал Петросяну под дых
11:45
Народ всполошился: что случилось с Брежневой на праздниках
11:20
"Чтоб по девкам не бегал": Пресняков-старший взялся за буйного Ширвиндта
10:55
Кумовство и сватовство: как Добронравов попал в кино
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя
Лукашенко готовит условия капитуляции – политолог Калинкина
В жизни Шепелева произошло поворотное событие на новогодних праздниках
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
Народ всполошился: что случилось с Брежневой на праздниках
"Один мужик в спальне любит другого": Кравец о втянутом в гей-скандал Цискаридзе
Политика
Трамп объявил о готовности покинуть президентский пост 20 января

Трамп объявил о готовности покинуть президентский пост 20 января

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Трамп пообещал мирно передать власть Байдену 20 января. При этом республиканец по-прежнему не согласен с итогами президентских выборов.
прочитано 6334 раза

Политическая ситуация в США после президентских выборов значительно обострилась. Накануне сторонники лидера республиканцев устроили масштабные протесты, которые перетекли в штурм Капитолия.

ПО ТЕМЕ

"Момент великого бесчестья и позора": Обама обратился к Траму после штурма Капитолия

Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

 Президентские выборы в США

Сюжеты Президентские выборы в США

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

В результате случившегося погибли четыре человека. Моральную вину за произошедшее возложили на Дональда Трампа, который все это время не переставал утверждать о том, что его голоса на выборах были украдены.

По всей видимости до политика донесли, что сложившаяся ситуация может выйти ему боком. В том числе речь идет и о перспективе уголовного преследования за подстрекательство к нарушению конституционного строя.

Трамп выступил с экстренным обращением, сообщает CNN. Он заявил, что покинет президентское кресло уже 20 января.

При этом, по словам политика, передачи полномочий новоизбранному президенту будет мирной. Так или иначе, результаты выборов не устраивают Трампа. Стоит отметить, что на данный момент оспорить их законным путем у политика не осталось.

Ранее Конгресса США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны. Демократ заручился более чем 300 утвержденными конгрессом голосами выборщиков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 7 января 2021, 13:46 Источник: CNN ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Машка
Насрать на этого упыря Трапушку! Я его сама давно ненавижу, но причин понять не могу)))
Ответ напрашивается сам собой- потому что засранка да и к тому же Машка!
Гость
Ответить
По-барабану на них.
Машка
Ответить
Насрать на этого упыря Трапушку! Я его сама давно ненавижу, но причин понять не могу)))
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт Дзермант раскрыл детали политической реформы в Белоруссии
Транзит власти Лукашенко намечен на 2022 год – обозреватель Лавриненко
Политик Корнеенко об оттягивании референдума в Белоруссии: Лукашенко опасается любого голосования
Сенатор Пушков: Лукашенко хотел быть в команде с Меркель, а "загнали" к Путину

Шоу-бизнес

Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
Страшный недуг свалил с ног Леру Кудрявцеву
Звезда "Дома-2" осталась у разбитого корыта с дочерью после закрытия шоу

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Чтоб по девкам не бегал": Пресняков-старший взялся за буйного Ширвиндта

Артист не церемонится

Шоу-бизнес

Кумовство и сватовство: как Добронравов попал в кино

По его словам, ни о каком блате речи быть не может
Шоу-бизнес

В жизни Шепелева произошло поворотное событие на новогодних праздниках

Ведущий счастлив в отношениях
Шоу-бизнес

Отощавшей Бузовой влепили смачную оплеуху

Артистка напугала внешним видом

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+