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Политика
Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Globallookpress.com
Сторонники уходящего президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Там должны были утвердить результаты выборов главы государства, на которых победил представитель Демократической партии Джо Байден.
прочитано 4860 раз

Сторонники Трампа устроили митинг у здания конгресса. На нем выступил Дональд Трамп.

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Акцию под названием "Марш за спасение Америки" организовали перед началом заседания конгресса. "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение", – заявил собравшимся пока еще действующий глава Белого дома.

После митинга сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и ворвались внутрь здания. Заседание конгрессменов было отложено.

Полиция применила слезоточивый газ и пыталась разогнать протестующих. Несколько стражей порядка получили ранения. Также ранена одна из прорвавшихся в здание конгресса сторонниц Трампа.

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пэлоси эвакуировали из здания. Трамп обратился к протестующим и призвал их воздержаться от насилия.

Избранный президент США Джо Байден назвал атаковавших конгресс экстремистами. Он призвал Дональд Трампа обратиться к сторонникам и остановить насилие.

Протестующие призывают к отставке всех лидеров конгресса – республиканцев и демократов. Они полностью дискредитировали себя перед американским народом, считают сторонники Трампа.

К зданию конгресса стягиваются отряды национальной гвардии. В Вашингтоне вводится комендантский час.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победил представитель Демпартии Джо Байден. Дональд Трамп обвинил оппонентов в масштабных фальсификациях.

Юристы республиканцев обратились в верховный суд, но безуспешно. Тем не менее Трамп не собирается признавать поражение.

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Автор: 7 января 2021, 00:15

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TOMOC
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Началось....мишнаевскую Сюда И Шульгина С Пистолетом
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