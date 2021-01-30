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Политика

"Ожидаю смены режима": экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
С наступлением холодов акции протеста в Белоруссии из "полыхающих" превратились в "тлеющие". Это позволило действующему режиму выиграть время.
прочитано 20978 раз

Но аналитики уверены, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь немного отсрочил неизбежное. И если в 2020 году спусковым крючком для протестов была политическая ситуация, то в текущем году людей могут вывести на улицы назревающие проблемы в экономике.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Финансовый эксперт Вадим Иосуб считает, что экономическое развитие Белоруссии зашло в тупик. Бюджет государства на 2021 год оказался дефицитным, поэтому властям придётся либо брать новые кредиты у России, либо включить "печатный станок". В таком случае экономика упадёт на 1-2%, инфляция может достигнуть 10% а реальные доходы населения существенно снизятся.

Политолог Александр Класковский прогнозирует, что в связи с этим массовые акции акции уже весной вспыхнут с новой силой и будут ещё масштабнее, чем в прошлом году. При этом Александр Лукашенко может пойти на уступки недовольным, освободив некоторых политзаключённых, но его режим все равно обречен на крах, поскольку белорусам ему предложить нечего.

Бывший глава Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич и вовсе считает, что действующий глава государства и вовсе вскоре сбежит из страны, а в стране установится демократия.

"Ожидаю смены режима и того, что он станет более демократичным и менее авторитарным", – сказал Богданкевич.

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Автор: 30 января 2021, 12:36 Источник: Новая Газета ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость
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Гость
Дура не знает, на какие сайты надо ходить, чтобы узнать где Тихановская.
на такие сайты ходят только конченые придурки вроде тебя.
Гость
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Гость
самойлов,напиши лучше куда светка пылыпчук исчезла,что-то давно не слышно о ней,наверно эуропе надоело аферистку содержать.
Дура не знает, на какие сайты надо ходить, чтобы узнать где Тихановская.
Гость
Ответить
Гость
Странный народ змагары! Для того , чтобы свергнуть режим призывали делать всё возможное и не возможное для разрушения экономики! Теперь когда окажется в <цензура> они обещают выйти против снижения жизненного уровня людей! С головой у них всё в порядке, революционеры хреновы!
Раз интересуешься экономикой и Змагары у тебя, как у Луки, любимое слово, так почитай анализ эконом. деятельности от финансовых аналитиков. Официальная брехаловка - это пустое. Может поймешь своей одной клеткой в голове, кто давно разрушил экономику из-за своего невежества и жадности. Пустых трепачей без тебя хватает.
Гость
Ответить
самойлов,напиши лучше куда светка пылыпчук исчезла,что-то давно не слышно о ней,наверно эуропе надоело аферистку содержать.
Гость
Ответить
Странный народ змагары! Для того , чтобы свергнуть режим призывали делать всё возможное и не возможное для разрушения экономики! Теперь когда окажется в <цензура> они обещают выйти против снижения жизненного уровня людей! С головой у них всё в порядке, революционеры хреновы!
Гость
Ответить
только в белых тапочках уйдет! у него акм есть
1

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