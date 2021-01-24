"Не смог добиться ничего": в Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к осаде Кремля

Бывший лидер Незалежной до сих пор мнит себя одной из ключевых фигур в украинской политике. Он регулярно осыпает официальный Киев разнообразными "советами", одни из которых – популистские, а другие – и вовсе нелепые.

Накануне экс-президент Украины Пётр Порошенко дал интервью местному Пятому каналу. В ходе беседы он обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с призывом к "непрерывной осаде Кремля" и посоветовал ему обсудить с Западом идею ввода миротворцев на Донбасс.

Сначала слова Порошенко подняли на смех пользователи интернета. "Шоколадному королю" напомнили, что взять Кремль в осаду пробовали многие и все вернулись домой ни с чем. Особенно печально это закончилось для Германии в 40-х годах прошлого века, когда советские солдаты водрузили знамя СССР над Рейхстагом в знак победы в Великой Отечественной войне.

Затем Пётр Порошенко получил ответ и из российской Госдумы. Депутат нижней палаты парламента Руслан Бальбек напомнил, что за время своего правления бывший украинский лидер так и "не смог добиться ничего" в урегулировании конфликта на Донбассе, а теперь пытается загнать в такой же тупик и Зеленского.

Бальбек считает, что экс-президент Незалежной подписывал Минские соглашения, пытаясь получить от западных лидеров некую инструкцию по обману жителей юго-востока Украины. Но в итоге он выставил Киев неспособным соблюдать международные договорённости, разрушив отношения с Россией и оставив Украину ненужной Западу.