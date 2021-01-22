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Политика
Американист Наумов объяснил, как изменится внешняя политика США при Байдене

Американист Наумов объяснил, как изменится внешняя политика США при Байдене

Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Бывший президент Дональд Трамп проводил изоляционистскую политику и стремился снизить вовлеченность США в решение глобальных проблем. Новый глава Белого дома Джо Байден считает, что активная внешняя политика является основой благополучия Соединенных Штатов, заявил политолог Алексей Наумов.
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С точки зрения Байдена, международное взаимодействие, альянсы и совместные операции с другими странами являются благом для США, отметил эксперт. По его словам, новая команда Белого дома гораздо больше ценит отношения с союзниками, чем предыдущее руководство.

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"Условно говоря, Германия – союзник Америки, она ей потом поставит вакцину от коронавируса. Если Южная Корея – союзник США, то США не нужно держать войска где-то там в Азии", – пояснил Наумов.

По мнению Байдена, внешняя политика помогает решить внутренние проблемы, отметил политолог. Наумов считает, что новая команда Белого дома откажется от изоляционизма и не будет закрываться внутри страны.

"Потому что считает, что тогда США потерпят поражение. Это основная разница между глобализмом и трампизмом", – объяснил политолог.

По его мнению, при Байдене США будут активнее действовать на международном поле. Для нового президента это один из основных приоритетов, подытожил аналитик.

Байден вступил в должность главы государства 20 января. Первым делом он перечеркнул ряд указов Трампа. США возвращаются во Всемирную организацию здравоохранение и Парижское соглашение по климату, отменяется запрет на граждан мусульманских стран, останавливается строительство стены на границе с Мексикой.

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Автор: 22 января 2021, 14:23 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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