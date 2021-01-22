Эксперты спрогнозировали будущее США: Байден станет худшим президентом

Политический кризис в США продолжится после вступления в должность нового президента Джо Байдена. Такое мнение высказали политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).



Политолог Максим Григорьев напомнил, что 70 миллионов американцев считают выборы сфальсифицированными. США потеряли моральное право оценивать итоги голосования в других странах, считает эксперт. Также он указал на позицию многих американских СМИ, которые замалчивали нарушения со стороны Джо Байдена и его сына.



С приходом нового президента кризис в США будет углубляться, убежден Григорьев. Это выражается в поляризации общества: предоставление прав одним за счет лишения других, пояснил эксперт.

"США вошли в период нестабильности, без перестройки политической системы это не изжить, но политическая элита этого не хочет", – констатировал аналитик.

Политолог Евгений Минченко назвал беспрецедентной блокировку аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях. По его словам, крупные технологические платформы стали пятой властью и угрожают политическому классу.

"Байдену не стоит радоваться – это может быть использовано и против представителей Демпартии", – считает Минченко.

Новый президент США будет укреплять атлантическое единство, прогнозирует эксперт. Также он займется темой изменения климата, попытается заблокировать проект "Северный поток – 2", сказал аналитик.

Джо Байден станет президентом-разочарованием, уверен политолог Олег Матвейчев. Он напомнил, что у США 50% бюджетный дефицит, а суверенный долг превысил 100%, поэтому денег на выполнение всех обещаний не хватит. Не спасет даже печатный станок, убежден эксперт.

Матвейчев прогнозирует политический и экономический кризисы в США в ближайшие годы. По его мнению, раскол в Демократической и Республиканской партиях отразится на всем населении.

"Байден станет худшим президентом. И для США, и для России", – резюмировал Матвейчев.

С пессимистическими оценками коллен не согласился политолог Глеб Кузнецов. Он считает, что США могут бесконечно печатать деньги и спасать компании от банкротства. Эксперт полагает, что Байден пойдет по пути смягчения трамповских мер.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Первым делом он отменил ряд указов своего предшественника. Соединенные Штаты прекращают строительство стены на границе с Мексикой, возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.