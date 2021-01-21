Эксперт Усов о переносе чемпионата по хоккею из Белоруссии: Идеологический проигрыш Лукашенко

По мнению аналитика, перенос чемпионата мира – это "нужный и хороший шаг". Международные структуры показали, что солидарны с белорусами, которые страдают от режима Александра Лукашенко. Лозунг "спорт – вне политики" в этом случае не работает.
"Вне всякого сомнения это успех белорусского демократического сообщества, международных организаций", – подчеркнул Усов. В разговоре с изданием UDF.by эксперт рассказал, что если это единство сохранится, то в перспективе оно может иметь далеко идущие последствия.
Перенос чемпионата стал серьезным политическим ударом, идеологическим проигрышем для Лукашенко. Если бы хоккейная федерация все же решила провести мероприятие в Минске, то этим могла бы воспользоваться пропаганда. Власти бы показали, что они одержали победу.
Усов не согласился с мнением ряда экспертов, что репрессии в республике усилятся после решения IIHF. Аналитик отметил, что Александр Лукашенко и раньше не был ни в чем ограничен. Наоборот, проведение чемпионата стало бы оправданием будущих репрессий в Белоруссии.
"Единственное, что может остановить режим – смена власти", – заключил политолог.
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