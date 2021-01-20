Джо Байден официально вступил в должность президента США

Избранный президент США Джо Байден принес присягу американскому народу. Инаугурация главы государства состоялась на ступенях Конгресса. Байден стал 46-м президентом США.



В США произошло событие, имеющее значения для истории государства. Состоялась Инаугурация главы государства.

46-м президентом США стал Джо Байден. Политик принес присягу своему народу.

Стоит отметить, что Байден займет овальный кабинет Белого дома в 78 лет. Это третья попытка политика стать главой государства, которая оказалась успешной. В истории Байден запомнится как минимум в качестве самого возрастного президента.

Основная часть церемонии началась 20:00 по московскому времени. Президент поклялся честно выполнять обязанности.

Многие опасались, что Инаугурация Байдена будет омрачена народными волнениями. Для того, чтобы мероприятие прошло без эксцессов, были приняты повышенные меры безопасности.

Многие политологи сходятся во мнении, что с приходом Байдена к власти внешнеполитические отношения США с Россией и другими странами перейдут в иную плоскость. Эксперты не исключают, что смена верховной элиты в Америке будет иметь весомое влияние на происходящее в Белоруссии.

Стоит отметить, что бывший президент Дональд Трамп нарушил традиции. Он отказался присутствовать на Инаугурации Джо Байдена.

