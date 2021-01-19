Экс-глава Нацбанка Белоруссии ожидает уход Лукашенко в 2021 году....

Наблюдающие за происходящим в Белоруссии эксперты уверены, что в России больше не заинтересованы в поддержке действующего режима. Однако это не означает, что Москва равнодушна к союзной стране.

Бывший руководитель Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич считает, что изначально в Кремле хотели, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжал править. Его команду, по мнению специалиста, финансировали через Белгазпромбанк – белорусскую "дочку" российского "Газпромбанка".

Недавно в нём якобы для обеспечения устойчивого функционирования сменился председатель правления. Эту должность заняла Надежда Ермакова, которая возглавила временное правительство финансовой организации в середине июня 2020 года. Его введение Богданкевич считает попыткой прибрать банк к ногтю, которую в Москве расследовать не стали. По мнению эксперта, это означает, что Россия намерена продолжить поддерживать экономику Белоруссии.

Экс-глава Нацбанка предполагает, что на самом деле Кремль хочет лишь сохранить Минск в сфере своего влияния. Однако Батьке это не сулит ничего хорошего: Станислав Богданкевич уверен, что Александр Лукашенко будет смещён в пользу другого, более привлекательного политика.

Богданкевич отметил, что если Лукашенко не предложит какой-либо конкретной программы "оживления" страны, то ему придётся оставить президентское кресло уже в 2021 году. Скорее всего, так и произойдёт, поскольку эксперт убеждён, что действующий глава государства не может предложить Белоруссии ничего нового.