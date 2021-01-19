Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Вторник
19 января
Лента новостей
10:09
В России появилась еще одна категория граждан с правом досрочного выхода на пенсию – подробности
10:03
"Просто принять": изуродованная страшной болезнью бывшая жена Аршавина молится за здоровье
09:43
"Похоронить не получится": убитая горем Бородина сообщила о кремации члена семьи
09:24
Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов
08:48
"Хотели резать ногу": обнародованы предсмертные слова Юлии Началовой
08:45
Экс-глава Нацбанка Белоруссии ожидает уход Лукашенко в 2021 году
08:43
Постельные фото Грачевского с молодой вдовой утекли в Сеть после смерти
06:37
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 января 2021 года
04:32
Отрабатывает неотвратимую карму: проблемам Муцениеце нашли неожиданное объяснение
02:41
Сын звезды "Титаника" собрался стать "актрисой"
00:09
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
21:58
Драные джинсы: дочь Джоли появилась на улице в странном виде
21:56
Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов
21:34
90-летний Краско лишился сил после коронавируса
21:17
В Одинцове поймали сбежавшего волка
20:45
Знаменитый режиссер скончался от рака
20:30
На Алтае пьяный мужчина погиб под поездом
20:06
Привиться стало проще: москвичам больше не нужна справка с работы для вакцинации от коронавируса
19:47
Лавров высказался о странностях на выборах президента США: В одни ворота
19:46
В Петербурге хулиганы затушили снегом Вечный огонь
19:31
"Два шара на ниточке": 51-летняя Бледанс заговорила о пластике груди
19:09
Самбурская в колготках взгромоздилась на шест
18:36
Тарасов проговорился о беременности Костенко
18:21
Twitter забанил собиравшуюся объявить импичмент Байдену конгрессвумен
18:06
Под Тюменью при пожаре погибли двое детей
18:04
Когда в России отменят масочный режим? В Минздраве ответили
18:00
Равшана Куркова похвасталась иномаркой за 6,5 миллиона
17:56
Володин рассказал о повестке ГД на весеннюю сессию
17:50
"Волочкова номер два": полуголую Семенович забросали камнями после странной выходки
17:28
Синяки и морщины: Юлия Снигирь указала на недостатки своего лица
17:27
Черный список и запрет на въезд: Киркорову грозят серьезные проблемы
17:20
Суд отправил Навального под арест на 30 суток
17:08
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
16:54
Больше не в больнице: новые данные о состоянии 82-летней Ахеджаковой
16:42
"Это глупость какая-то": Пригожин возмущен участием Little Big в Евровидении-2021
16:42
Губами не пошевелить: лицо Банщиковой потеряло чувствительность на съемках "Ищейки"
16:40
В Жуковском самолет выкатился за пределы ВПП
16:40
Эксперт Пласковицкий: Белорусские чиновники объявят себя победителями в борьбе Лукашенко с народом
16:16
"Храни вас Бог": Дима Билан провел ночь в джунглях
16:06
Кошмар: могила Грачевского утонула сразу после похорон
15:56
Лавров исключил присоединение Нагорного Карабаха к России
15:53
"Будет кайф вообще": Шпица сделала заявление после поцелуя с партнером по шоу "Танцы со звездами"
15:52
"Отпугнуть всех": внучка Кончаловского обнародовала интимные снимки
15:49
"Роль для меня!": Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"
15:47
Сын Тарзана запел о любви Королевой и Николаева: Хочется, чтоб воссоединились
15:41
В Карачаево-Черкесии после схода лавины 20 человек оказались в опасной зоне
15:40
Дочь Стриженовой сделала заявление о беременности
15:22
Мясников сравнил российскую и американскую вакцины от коронавируса
15:18
Рудковская спустила более миллиона рублей на завтрак
15:09
Кудрявцева обзавелась новым партнером после смерти Колтового
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального
"Порезали так, как было выгодно": воспевающее Пугачеву шоу уличили в обмане
Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии
"Малыша ждут": поклонники поздравляют Нинидзе с беременностью
Венедиктов объяснил манипуляции Лукашенко с конституционной реформой: Он виляет, а его давят
Политика
Экс-глава Нацбанка Белоруссии ожидает уход Лукашенко в 2021 году

Экс-глава Нацбанка Белоруссии ожидает уход Лукашенко в 2021 году

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наблюдающие за происходящим в Белоруссии эксперты уверены, что в России больше не заинтересованы в поддержке действующего режима. Однако это не означает, что Москва равнодушна к союзной стране.
прочитано 4734 раза

Бывший руководитель Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич считает, что изначально в Кремле хотели, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжал править. Его команду, по мнению специалиста, финансировали через Белгазпромбанк – белорусскую "дочку" российского "Газпромбанка".

ПО ТЕМЕ

Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Недавно в нём якобы для обеспечения устойчивого функционирования сменился председатель правления. Эту должность заняла Надежда Ермакова, которая возглавила временное правительство финансовой организации в середине июня 2020 года. Его введение Богданкевич считает попыткой прибрать банк к ногтю, которую в Москве расследовать не стали. По мнению эксперта, это означает, что Россия намерена продолжить поддерживать экономику Белоруссии.

Экс-глава Нацбанка предполагает, что на самом деле Кремль хочет лишь сохранить Минск в сфере своего влияния. Однако Батьке это не сулит ничего хорошего: Станислав Богданкевич уверен, что Александр Лукашенко будет смещён в пользу другого, более привлекательного политика.

Богданкевич отметил, что если Лукашенко не предложит какой-либо конкретной программы "оживления" страны, то ему придётся оставить президентское кресло уже в 2021 году. Скорее всего, так и произойдёт, поскольку эксперт убеждён, что действующий глава государства не может предложить Белоруссии ничего нового.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 19 января 2021, 08:45 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Экс-глава Нацбанка Белоруссии ожидает уход Лукашенко в 2021 году....
ОЖИДАЕТ УХОДА.... Учите русский язык.
1

Популярные темы форума

Политика

Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов
Лавров высказался о странностях на выборах президента США: В одни ворота
Twitter забанил собиравшуюся объявить импичмент Байдену конгрессвумен
Эксперт Пласковицкий: Белорусские чиновники объявят себя победителями в борьбе Лукашенко с народом

Шоу-бизнес

Драные джинсы: дочь Джоли появилась на улице в странном виде
90-летний Краско лишился сил после коронавируса
"Два шара на ниточке": 51-летняя Бледанс заговорила о пластике груди
Самбурская в колготках взгромоздилась на шест

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Хотели резать ногу": обнародованы предсмертные слова Юлии Началовой

В эфире Первого канала покажут шоу

Шоу-бизнес

Жена Петросяна откровенно рассказала о страшном недуге после родов

Ее настигла болезнь
Шоу-бизнес

Постельные фото Грачевского с молодой вдовой утекли в Сеть после смерти

Она не находит себе места от горя
Шоу-бизнес

Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии

Большое горе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+