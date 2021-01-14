Импичмента не будет: главный республиканец США искусно защитил Трампа

Конгресс США задумался над импичментом главе Белого дома после того, как он призвал своих сторонников пройти маршем к американскому Капитолию. Ситуация вышла из-под его контроля: протестующие штурмовали здание, в результате чего погибли несколько человек.

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