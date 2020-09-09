НТВ покажет расследование о подготовке Госдепом российских муниципальных депутатов

Соединенные Штаты не оставляют попыток вмешаться во внутренние дела России. Одно из направлений работы американских политтехнологов – муниципалитеты и законодательные собрания в регионах. Как Госдеп США готовит собственных кандидатов в муниципальные депутаты в российской глубинке – об этом расскажут в программе "ЧП. Расследование" на телеканале НТВ.



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