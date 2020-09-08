В России вызвали для беседы посла Германии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра для проведения беседы о состоянии блогера Алексея Навального, передает сайт VSE42.RU. Встреча должна состояться 9 сентября. "Всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", – заметали официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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