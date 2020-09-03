В России ответили на идею Польши "защитить" регионы Белоруссии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова президента Польши Анджея Дуды. Тот оговорился об идее "взять под защиту" часть территории Белоруссии.

"Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права", – цитирует Пятый канал спикера российского внешнеполитического ведомства. Мария Захарова призвала Польшу не прибегать к политике подрыва независимости соседних государств.