Лукашенко внесли в базу сайта "Миротворец"

Президента Белоруссии Александра Лукашено внесли в базу украинского сайта "Миротворец", передает Life.ru. Его обвинили в преступлениях против национальной безопасности за слова о желании возглавить объединенную Украину и Белоруссию.
Президента Белоруссии Александра Лукашено внесли в базу украинского сайта "Миротворец", передает Life.ru. Его обвинили в преступлениях против национальной безопасности за слова о желании возглавить объединенную Украину и Белоруссию.
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