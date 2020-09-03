Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
3 сентября
Лента новостей
16:08
Названа дата свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского
16:07
Стала известна роль Собчак в разводе Прилучного и Муцениеце
16:04
Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией
15:45
"Годы мучений": Ширвиндт с содроганием вспомнил учебу в школе
15:41
"Двуличная тварь": Асмус получила пощечину после слов о дочке
15:35
"Так бывает": Волочкова поставила под сомнение свадьбу с таинственным женихом
15:21
Брак звезды сериала "Великолепный век" с популярной актрисой дал трещину
15:15
Нацепившую шубу поверх купальника Глюкозу смачно приложили: А валенки где и ушанка?
15:06
Малышева ответила на заявление об уходе с Первого канала
15:04
"Вы звери!": адвокат Ефремова закатил истерику в зале суда
15:03
Молодая жена Петросяна опустилась до хамства в споре с критиками
14:58
"Я сразу знала, что хочу с ним быть": 56-летняя Цыганова откровенно о любимом мужчине
14:53
55-летняя Зудина вырядилась в байкера
14:39
Дали таблетки и отправили спать: стало известно об истерике у Зудиной
14:38
Юлия Ковальчук показала свое разбитое лицо после падения на лестнице
14:35
Бандиты отобрали у жителя Подмосковья рюкзак с 300 тысячами рублей
14:34
Маркл обвинили в подражании Миддлтон: Готова на все ради саморекламы!
14:29
Подражающий Лазареву Топалов ослушался Тодоренко
14:17
58-летняя Андреева оголила ноги на публике
14:17
"Это кощунство!": представшая в терновом венце Собчак взбесила россиян
14:15
Под Волгоградом силовики нашли тайник с оружием и тротилом
14:07
"Устроил истерику": Меньшиков вляпался в скандал на похоронах Андреева
13:48
"Я календарь переверну, и снова 3 сентября": подборка приколов
13:48
Незадолго до гибели солист группы "Динамит" инсценировал свою смерть
13:47
Наташа Королева страдает из-за невосполнимой утраты: Ты всегда в моем сердце!
13:38
Из-за выходки Билана в Москве остановилось метро
13:37
В Вашингтоне полицейские убили еще одного чернокожего
13:30
Рудковская принимает поздравления с беременностью
13:22
Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
13:14
Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима
13:10
Анна Снаткина показала дочь от известного шоумена: Какая красавица
12:56
"Это не может быть правдой": бывший муж в шоке от происшедшего с известной актрисой
12:46
Последние новости о состоянии угодившего в психушку Алибасова
12:38
В Киевской области неизвестные устроили перестрелку в кафе
12:37
Еще два сезона планировали: судьба сериала "Воронины" после смерти Бориса Клюева
12:25
Ефремов пришел в суд в странном виде и рассмешил народ
11:52
"Умотала": Анна Хилькевич оставила мужа и детей
11:44
Любовник доставил Бледанс неожиданное удовольствие
11:39
Жене не дали попрощаться с задохнувшимся артистом из "Ласкового мая"
11:38
Володин: Нужно всегда помнить о цене победы во Второй мировой войне
11:32
В Краснодаре легковой автомобиль врезался в трамвай
11:29
Получал угрозы: признание вины Ефремовым в ДТП объяснили
11:22
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
11:21
Актер и композитор Матвейчук тайно женился в Швейцарии
11:18
В Пензе произошла смертельная авария
10:58
Коронавирус в России: за сутки выявлено почти 5 тысяч зараженных
10:48
Экс-премьер Польши: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину
10:48
Исключенная из проектов с Прилучным Муцениеце празднует победу
10:34
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
10:23
Потакавший националистам Лукашенко нажил себе крупные проблемы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин примет в широкие объятия: озвучен сценарий воссоединения с Белоруссией
Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет
Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Эксперт: Лукашенко готов к вводу "вежливых людей" в Белоруссию
Адвокат оценила работу Пашаева в деле Ефремова: Пациенту поможет только молитва
Дочь Легкоступовой обвинила во лжи вдовца артистки
Политика
Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией

Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Происходящее вокруг блогера Алексея Навального – спланированная акция против России, чтобы сдержать развитие нашей страны. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
прочитано 84 раза

Евросоюзу и НАТО не нравится, что российская экономика с каждым годом укрепляется, а влияние Москвы на международные процессы растет, пояснил Володин. "Они не хотят, чтобы наша страна была сильной", – считает спикер.

ПО ТЕМЕ

Почему история с отравлением Навального "Новичком" – фейк

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил о ситуации с отравлением Скрипалей, когда Запад также обвинил в произошедшем Россию. Это была очевидная провокация, цель которой – ввести продлить санкции против Москвы, сказал председатель нижней палаты. При этом Великобритания не ответила ни на один запрос и не допустила наших специалистов к расследованию, заявил Володин.

Спикер заметил, что раскручивание ситуации вокруг Навального и обвинения в адрес России идут на фоне событий в Белоруссии, с которой наша страна имеет Союзный договор. Запад пытался вмешаться в дела республики, и ему важно, чтобы Россия не стала защищать союзника, пояснил Володин.

Он подчеркнул, что российские власти и врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь Навального, невзирая на его политические взгляды. Когда семья блогера обратилась к президенту с просьбой помочь вывезти его за границу, все было сделано в кратчайшие сроки, напомнил Володин.

"Зачем России желать смерти Навального, если наша страна сделала все, чтобы спасти его жизнь?" – задался вопросом спикер.

При этом Германия так и не предоставила данных о состоянии здоровья Навального, отметил Володин. "Если сейчас с ним что‑то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация", – сказал председатель нижней палаты.

Москва должна получить от Берлина доступ ко всем материалам о здоровье Навального, подчеркнул спикер. Вместо этого из Германии звучат политические заявления, посетовал председатель нижней палаты.

Он предложил подключить к диалогу парламентариев двух стран. "Мы готовы к диалогу", – заявил Володин.

Председатель нижней палаты призвал Бундестаг поднять перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос о втягивании Берлина в антироссийскую кампанию. "Понятно, что Германия – заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль. Однако задача здравых политических сил – разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию", – заключил спикер Госдумы.

Напомним, что накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отравлении Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок". В российском МИДе назвали заявления германских властей бездоказательными.

Автор: 3 сентября 2020, 16:04 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Экс-премьер Польши: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину
Потакавший националистам Лукашенко нажил себе крупные проблемы

Шоу-бизнес

"Двуличная тварь": Асмус получила пощечину после слов о дочке
"Так бывает": Волочкова поставила под сомнение свадьбу с таинственным женихом
Нацепившую шубу поверх купальника Глюкозу смачно приложили: А валенки где и ушанка?
Малышева ответила на заявление об уходе с Первого канала

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

"Вы звери!": адвокат Ефремова закатил истерику в зале суда

Защитник артиста не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

"Годы мучений": Ширвиндт с содроганием вспомнил учебу в школе

После школьной линейки маленький Ширвиндт бросился к матери
Шоу-бизнес

"Я сразу знала, что хочу с ним быть": 56-летняя Цыганова откровенно о любимом мужчине

Артистка встретила свою судьбу в Сочи
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна опустилась до хамства в споре с критиками

Брухунова объяснила свою агрессивность

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+