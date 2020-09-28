Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обсудит с членами правительства текущие актуальные вопросы. Помимо эпидемиологической обстановки, они поговорят о мерах поддержки бедных граждан.
Отметим, что ситуация с распространением коронавируса в России становится все напряженней. За последние сутки в стране был поставлен новый антирекорд: восемь тысяч новых случаев заражения.
Специалисты Роспотребнадзора назвали рост числа инфицированных ожидаемым. Осенью и зимой люди чаще подвержены инфекционным заболеваниям. Кроме того, многие граждане перестали соблюдать меры предосторожности.
На прошлой неделе Владимир Путин провел совещание с губернаторами. Президент отметил, что во многих государствах эпидемиологическая обстановка ухудшилась. России же пока удается держаться ситуацию под контролем.
Владимир Путин не исключил, что в стране могут быть вновь введены жесткие ограничительные меры, которые были весной. "Очень не хотелось бы к ним возвращаться", – сказал глава государства на совещании.
С 28 сентября в Москве пожилым людям и беременным женщинам рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Отопительный сезон в столице начался досрочно.
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