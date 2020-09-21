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Политика
На конкурсе

На конкурсе "Лидеры России. Политика" стартовал первый полуфинал

Фото: пресс-служба
В Москве 21 сентября состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика". На выход в финал претендует 221 конкурсант – все они подтвердили свои высокие результаты на контрольном тестировании.
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Задачу создать в стране работающие социальные лифты поставил президент Владимир Путин, напомнил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Одним из главных источников формирования кадровых резервов стал конкурс "Лидеры России", отметил он.

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Конкурс проводится уже три года. За это время его участники получили более 200 назначений, уточнил Комиссаров.

"Этот конкурс создан с целью выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для дальнейшей работы в органах представительной власти и законотворческой деятельности", – сказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей".

Перед полуфиналистами выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, конкурс помогает выявить талантливых людей со всей страны. Каждый участник должен ответить на вопрос, зачем он идет в политику, что может сделать для процветания своей страны и чем готов пожертвовать ради этого, отметил законодатель.

"Благодаря этому конкурсу многие наверняка избавятся от неких романтических иллюзий, ведь служение людям – это сложная каждодневная работа", – подчеркнул парламентарий.

В свою очередь вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая выразила готовность помочь раскрыть потенциал конкурсантов и дать им реальное представление о законотворческой работе, которая основана на высоких компетенциях и профессиональных знаниях.

Фото: пресс-служба

Впервые на конкурсе будут оцениваться не только управленческие, но и социальные компетенции, отметил глава наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой.

"От того, какое решение будет вынесено, зависит, кто завтра станет представлять интересы избирателей на федеральном, региональном, муниципальном уровне", – сказал он.

Первый полуфинал будет идти два дня. Конкурсантов ждет насыщенная программа. По итогам образовательных и оценочных мероприятий определятся первые финалисты. Второй полуфинал начнется 23 сентября. Как и первые полуфиналисты, его участники должны будут пройти контрольное тестирование.

Фото: пресс-служба

Напомним, что конкурс "Лидеры России. Политика" начался 25 февраля 2020 года. Организаторы получили 34 тысячи заявок, к дистанционному отбору пригласили более девяти тысяч конкурсантов, а до контрольного тестирования перед полуфиналом дошли 544 человека. Победители получат наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей России.

Автор: 21 сентября 2020, 12:32

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