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Политика
Эксперт привел доказательства невиновности Москвы в отравлении Навального

Эксперт привел доказательства невиновности Москвы в отравлении Навального

Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Российский политолог Дмитрий Егорченков привел аргументы в пользу невиновности России в отравлении блогера Алексея Навального. Эксперт опубликовал статью на странице влиятельного немецкого издания The European. Аналитик задал критикам Москвы ряд неудобных вопросов.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отравлении российского блогера отравляющим веществом из группы "Новичок". С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике "Шарите".

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Почему история с отравлением Навального "Новичком" – фейк

Если почитать западные медиа, то создается впечатление, что вина России в отравлении блогера уже доказана, недоумевает Дмитрий Егорченков. В свою очередь так называемая несистемная оппозиция сомневается в профессионализме омских врачей, вытащивших Навального с того света.

Эксперт обращает внимание на ряд вопросов, на которые пока не дают ответа критики России. Запад настаивает на объективном расследовании, при этом омские врачи сразу предоставили немецким коллегам все данные по состоянию здоровья Навального.

"Они также заявили о своей готовности представить исследованные биоматериалы, но получили отказ от европейских экспертов. Почему?" – задается вопросом политолог.

В истории с Навальным западные СМИ начали проводить параллели с делом Скрипалей. Однако сейчас об отце и дочери ничего не слышно, отметил эксперт. При этом в случае с блогером никаких указаний на "агентов спецслужб" не было, обратил внимание Егорченков.

Он напомнил, что вместе с блогером был его личный помощник, который передал ему чашку чая. Эксперт не исключил, что в ней мог находиться яд. При этом провести разговор с помощником никто не удосужился, подчеркнул политолог.

"Будут ли исследованы записи этого разговора, если подтвердится версия отравления? А вот и самое главное: зачем применять боевое отравляющее вещество, чтобы убить неудобного политика в глубине страны, в Сибири, а затем направить жертву в Берлин для проведения независимого исследования? В чем смысл подобной тайной операции коварного КГБ?" – задает эксперт неудобные для Запада вопросы.

Егорченков находит странным и то, что прилетевшие в Омск за Навальным немецкие пилоты взяли его на борт лишь спустя 12 часов, сославшись на усталось и необходимость сна. На эту медлительность Запад почему-то не обращает внимания, недоумевает эксперт.

При этом политолог напомнил, что покидать Россию Навальный не имел права: границы закрыты из-за пандемии, к тому же у блогера есть ряд обязательств перед судом. И тем не менее Навального отправляют в Германию на частном самолете, который был оплачен российским бизнесменом Борисом Зиминым.

Если Кремль хочет избавиться от Навального, как считают на Западе, зачем он разрешает его транспортировку на лечение в Германию, отмечает Егорченков.

"Вы на самом деле верите в то, что все эти разрешения и самые благоприятные условия могли быть сделаны без согласия Путина?" – задается вопросом эксперт.

Кроме того, политолог указывает на заявление клиники "Шарите", в котором говорится, что Навального лечат атропином. Такой же препарат применяли омские врачи. Тогда чем отличается лечение в России и Германии, недоумевает эксперт.

"По данным врачей из больницы "Шарите", какие-то "клинические данные" указывают на отравление Алексея Навального. Но пока еще не было найдено никаких следов какого-то определенного вредного вещества или яда, не так ли? Речь идет не о токсинах, но и о последствиях интоксикации. Можно ли в таком случае говорить о конкретных фактах отравления?" – пишет Егорченков.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Еще один странный момент – меры безопасности. После инцидента со Скрипалями в Солсбери были приняты беспрецедентные меры по защите местных жителей. Ничего подобного в России и Германии не было. Если бы "Новичок" применили в аэропорту или самолете, тогда должны были быть другие пострадавшие, в том числе врачи и сопровождавшие блогера соратники, резонно замечает эксперт.

Вопросы у Егорченкова вызывает и то, что в Германии опровергли диагноз российский врачей, которые пришли к выводу, что происходящее с блогером стало результатом нарушения обмена веществ. Против этой версии никаких аргументов приведено не было, она не обсуждалась.

Политолог заметил, что за последнее время внешность Навального изменилась. "Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на его фотографии двухлетней или трехлетней давности. Применение военной химии выглядит иначе", – пишет эксперт в своей колонке.

Да и вообще, в отличие от российских врачей, их германские коллеги не считают нужным сообщать общественности о здоровье блогера, подчеркнул эксперт. Была отменена даже пресс-конференция с участием немецких медиков, отметил Егорченков.

Еще один аргумент в пользу невиновности России в отравлении Навального лежит в геополитической плоскости, считает эксперт. У России и Германии много общих интересов, чего стоит хотя бы газопровод "Северный поток – 2". На фоне агрессивной внешней политики США отношения Москвы и Берлина могли бы стать прочнее, в таком случае зачем Кремлю давать повод для введения очередных антироссийских санкций, вопрошает политолог.

"И для этого "еще раз" применить именно то вещество, которое все от него ожидают?" – недоумевает Егорченков.

Российскому руководство невыгодно отравление Навального и международный скандал вокруг инцидента, резюмирует политолог.

Автор: 14 сентября 2020, 18:02 Источник: "Иносми" ✓ Надежный источник

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