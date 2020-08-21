Омские врачи разрешили перевести Навального в Германию

Омские врачи все-таки дали зеленый свет транспортировке Алексея Навального в Германию. Уточняется, что состояние оппозиционного деятеля стабилизировалось.
Напомним, что для перелета Навального за границу готов самолет с необходимым медоборудованием. На данный момент утверждается, что в крови учредителя ФБК не было найдено следов яда.
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