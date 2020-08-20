СМИ: Навального планируют вывезти на лечение в Германию

В СМИ появилась информация о том, что Алексея Навального планируют вывезти на лечение в Германию. Уточняется, что это хотят сделать из гуманитарных соображений.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле готовы посодействовать лечению Алексея Навального. Для этого нужно запросить соответственную помощь.
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