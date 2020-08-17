Лукашенко предлагал оппозиции пересчет голосов после президентских выборов

Александр Лукашенко сообщил, что он предлагал несогласным с его политикой людям вариант с пересчетом голосов. Однако протестующие настроены более радикально. Они требуют новой процедуры избрания, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Лукашенко допустил новые выборы. Это может произойти после принятия новой Конституции.
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Тест Лионы
Вонь
Зачем нам летать в Танзанию?
Добровицкий или Пашаев?
Не русский муж !
Пить кофе на диете
Легкоступова скончалась
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Мужу не нравится как готовлю