Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Юморист Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости ради молодой любовницы
Молодые ублюдки плеснули помоями в лицо 61-летней Гузеевой
Вскрылись грязные подробности съемок легендарного фильма "Три плюс два": пьянство и разврат
"Нам с ним не по пути": Утяшева откровенно о браке с Волей
партнеры
Пятница
14 августа
Лента новостей
21:55
"Вина лежит на ее муже": Глызин сделал заявление о смерти Легкоступовой
21:33
К забастовкам в Белоруссии присоединились учителя и железнодорожники
21:29
Коллеги нанесли Тимати обидный удар
20:55
Врачи предупредили о вызывающих головные боли продуктах
20:54
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
20:46
В России может появиться новый вид транспорта
20:27
Подруга предложила "разорвать на куски" мужа умершей Легкоступовой
20:17
Более сотни: Минздрав Белоруссии рассказал о пострадавших во время протестов
19:53
Володин не вошел в первую десятку депутатов Госдумы по уровню доходов
18:45
Стало известно, сколько заработал Путин за минувший год
18:29
Срочно: умерла Валентина Легкоступова
18:10
Оборвали телефон: "слившую" личные данные жену Петросяна замучили звонками
18:03
Кудрявцеву распекли за роскошный отдых
17:32
"Чудище, обезьяна!": Наргиз Закирова взорвалась после ужасных оскорблений
17:19
Солист группы "Каста" о Лукашенко: Потерял фактическое и моральное право руководить Белоруссией
16:56
Борис Корчевников приударил за дочкой известной певицы
16:51
Стали известны последние слова Светланы Бондарчук
16:46
Врач назвал наиболее защищенную от коронавируса категорию людей
16:37
Григорий Лепс высказался о блате у своих детей и помощи громкой фамилии
16:29
Сексолог назвал простой способ повысить половое влечение
16:26
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года
16:22
Обнародована причина смерти звезды сериала "Тест на беременность" Сергея Куницкого
16:18
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии: Мы готовы к диалогу
16:11
"Пресняковых должно быть много": Подольская перестала скрывать беременность
16:01
Забыл все события последних двух лет: сын о неутешительном состоянии Бари Алибасова
15:58
В России хотят создать новую купюру
15:50
Во внешности Меган Маркл заметили странные изменения
15:50
Назван наиболее подорожавший в России продукт
15:38
Лукашенко отреагировал на сообщение об отъезде из Белоруссии
15:30
Мужчина убил и расчленил свою супругу на юге Москвы
15:21
На Алтае нашли новый очаг чумы
15:15
Ветлицкая довела дочь Лазаревой до слез
15:11
Жигунов высказался о съемках продолжения сериала "Моя прекрасная няня"
14:50
Мария Погребняк живет в страхе из-за нападения маньяка
14:19
Источник: Инсульт Ефремова оказался выдумкой
14:17
Иосиф Пригожин выдвинут на пост нового министра культуры России
14:13
Бойко высказался о романе с Порошиной: Больше всего рады продюсеры
14:05
Дочь Александра Малинина готовится родить ребенка
14:03
Изувеченная Легкоступова повторила горький опыт Пресняковой
13:59
Елена Яковлева сменила прическу и помолодела на 15 лет
13:46
В детском саду Татарстана ребенок сломал позвоночник
13:28
Бузова потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей
13:15
Адвокат добивается поблажек для Ефремова на фоне вестей о госпитализации
13:14
Володин поручил продолжить проверку иностранного гражданства у депутатов
13:10
Елена Малышева сообщила о беременности: Ждем нашу первую девочку
12:52
Лукашенко впервые высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии
12:38
"Живите": дочь Любови Успенской эмоционально отреагировала на новости об усыновлении
12:35
"Крики, стрельба, взрывы!": Виктория Макарская не находит себе места из-за матери
12:25
Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
12:21
Фигурист Костомаров получил травму во время занятий с Тодоренко: Пора худеть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Срочно: умерла Валентина Легкоступова
Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
Киркоров высказался о разводе Галкина и Пугачевой: Я могу лишь наблюдать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
Официальное заявление дочери впавшей в кому Валентины Легкоступовой
Психолог: Лукашенко представляет себя незаменимым властелином
Политика

К забастовкам в Белоруссии присоединились учителя и железнодорожники

прочитано 338 раз

В белорусском городе Гродно вышли на забастовку сотрудники железнодорожной отрасли. В Сети также появляются сообщения о том, что к акциям присоединились учителя и медработники.

Кроме того, из-за забастовок в стране остановились многие крупнейшие заводы. Среди них – Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод (МАЗ) станкостроительный "Атлант" в Барановичах, а также "Белшина" в Бобруйске.

Автор: 14 августа 2020, 21:33

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко впервые высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии
Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
Поддержавший демонстрантов милиционер сбежал из Белоруссии: Хотели меня отловить и избить
Глава МВД Белоруссии считает протесты порождением ненависти к силовикам

Шоу-бизнес

Срочно: умерла Валентина Легкоступова
Оборвали телефон: "слившую" личные данные жену Петросяна замучили звонками
Кудрявцеву распекли за роскошный отдых
"Чудище, обезьяна!": Наргиз Закирова взорвалась после ужасных оскорблений

Проишествия

"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии
Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Елена Малышева сообщила о беременности: Ждем нашу первую девочку

Известная ведущая уехала из России
Шоу-бизнес

Подруга предложила "разорвать на куски" мужа умершей Легкоступовой

Женщина винит в смерти певицы ее супруга
Шоу-бизнес

Борис Корчевников приударил за дочкой известной певицы

Телеведущий не сдержал эмоций
Сериалы

Обнародована причина смерти звезды сериала "Тест на беременность" Сергея Куницкого

Незадолго до кончины знаменитость пожаловалась на боль в груди

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года
Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+