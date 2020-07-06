Владимир Путин высказался о закрытых границах для россиян

Владимир Путин рассказал о закрытых для россиян европейских границах. Глава государства отметил, что те не могут разобраться даже друг с другом.

"Неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран", – цитирует президента RT. Это касается и россиян в период летних отпусков.