Владимир Путин высказался о закрытых границах для россиян

Владимир Путин рассказал о закрытых для россиян европейских границах. Глава государства отметил, что те не могут разобраться даже друг с другом.
"Неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран", – цитирует президента RT. Это касается и россиян в период летних отпусков.
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