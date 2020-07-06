Владимир Путин напомнил об опасности советской Конституции

Президент России Владимир Путин напомнил, что крушение СССР произошло по внутренним причинам. Мина под целостность страны была заложена в момент ее возникновения, уверен он.

Россия не должна повторять ошибки Советского Союза, подчеркнул Владимир Путин. Он напомнил, что условие, благодаря которому стал возможным развал СССР, появилось еще в 1922 году, когда страна, по сути, и возникла.

ПО ТЕМЕ Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

"В советской Конституции была мина замедленного действия о праве выхода республик из СССР", – цитирует сайт VSE42.RU Владимира Путина. Он отметил, что идея подобного государственного устройства пришла в голову Владимиру Ленину еще раньше – в 1908-1909 годах, когда будущего вождя мирового пролетариата знали под его настоящим именем Владимир Ульянов или под псевдонимом Николай Ленин.

Владимир Путин добавил, что еще одной структурной проблемой, которую можно сравнить с миной замедленного действия, стало монопольное право Компартии на власть в стране. Этот тезис был закреплен в Конституции СССР и в 1922, и в 1936, и в 1977 годах.

Коммунистическая партия связывала собственные интересы с интересами всей страны. И когда это политическое объединение начало рассыпаться изнутри, без какого-либо внешнего воздействия, та же судьба постигла и СССР, заметил президент. Подобных ошибок, подчеркнул он, современная Россия обязана избегать.