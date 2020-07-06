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Политика
Владимир Путин напомнил об опасности советской Конституции

Владимир Путин напомнил об опасности советской Конституции

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин напомнил, что крушение СССР произошло по внутренним причинам. Мина под целостность страны была заложена в момент ее возникновения, уверен он.
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Россия не должна повторять ошибки Советского Союза, подчеркнул Владимир Путин. Он напомнил, что условие, благодаря которому стал возможным развал СССР, появилось еще в 1922 году, когда страна, по сути, и возникла.

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"В советской Конституции была мина замедленного действия о праве выхода республик из СССР", – цитирует сайт VSE42.RU Владимира Путина. Он отметил, что идея подобного государственного устройства пришла в голову Владимиру Ленину еще раньше – в 1908-1909 годах, когда будущего вождя мирового пролетариата знали под его настоящим именем Владимир Ульянов или под псевдонимом Николай Ленин.

Владимир Путин добавил, что еще одной структурной проблемой, которую можно сравнить с миной замедленного действия, стало монопольное право Компартии на власть в стране. Этот тезис был закреплен в Конституции СССР и в 1922, и в 1936, и в 1977 годах.

Коммунистическая партия связывала собственные интересы с интересами всей страны. И когда это политическое объединение начало рассыпаться изнутри, без какого-либо внешнего воздействия, та же судьба постигла и СССР, заметил президент. Подобных ошибок, подчеркнул он, современная Россия обязана избегать.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 6 июля 2020, 09:01 Источник: VSE42.RU ✓ Надежный источник
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Многоликий Владимир Путин

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