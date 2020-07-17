Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Стала известна стоимость отдыха Прилучного с Карпович в Крыму
партнеры
Пятница
17 июля
Лента новостей
20:57
"Участники испытания вакцины от COVID-19": Гудков превратился в человека-ящера (видео)
20:49
Посол США рассказа грузинам о зависти России
20:41
Баку предупредили об опасности ядерного инцидента
20:05
Звезда сериала "Родители" о закулисье нового сезона
19:19
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
19:16
Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях
18:42
Лукашенко о предвыборной кампании в Белоруссии: Происходят странные вещи
18:39
Возле нефтебазы под Екатеринбургом загорелся лес
18:39
Рассекречена тайная свадьба внучки Елизаветы II
18:25
В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра
18:17
Названы самые опасные районы Москвы
17:57
Парламентские амбиции: сможет ли партия Прилепина попасть в Думу
17:53
"Если опять накроет": Джиган сделал татуировку в честь семьи
17:51
В Кремле высказались о замене губернатора Фургала
17:40
Водитель грубо выставил из автобуса пожилого пассажира и попал на видео
17:00
В Сети всплыло фото Бабкиной и Ротару из лихих 90-х
16:51
Яну Рудковскую обвинили в плагиате очередного образа
16:40
Ведущая Татьяна Лазарева сообщила о родах: Из меня вынули полузадушенный комок
16:33
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
16:13
Сообщили об эмиграции Ларисы Долиной в Америку
16:12
"Слишком шокирует": россияне пришли в ужас от изменившегося Стаса Пьехи
16:04
"Окружен шикарными блондинками": жизнь Гарика Харламова заметно налаживается
15:59
Глызин о Лозе: Его высказывания граничат с маразмом
15:33
Елена Захарова оголила грудь перед поклонниками
15:26
Ветераны гонят Собчак с Первого канала за "разжижение мозгов" молодежи
15:19
"Коля предлагал мне выйти замуж": неожиданное признание девушки Баскова
15:08
У Бородиной появился страх после смерти родного человека
15:01
Сильно изменившаяся Ваенга уделала Семенович на концерте
14:48
Звезда "Дома-2" загремела в больницу из-за возможного выкидыша
14:39
Ученый рассказал о демографических последствиях коронавируса в России
14:19
Рогов прошелся по внешнему виду Канделаки: Это плохо
14:11
"И вам не стыдно?": Юлия Ковальчук устроила грязные танцы
14:06
"Россия 1" утерла нос Первому каналу
13:56
Беременная Наталья Сенчукова перестала выступать
13:52
Собянин заявил о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве
13:47
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
13:46
Нюша разрушила предыдущий брак супруга
13:28
Виктор Логинов женится на молодой пассии: младше его дочери на 5 лет
12:50
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
12:49
Путин внезапно поручил провести проверку российских войск
12:42
Дмитрий Певцов показал 55-летнюю жену после карантина
12:40
Рубль ослабевает по отношению к доллару и евро
12:25
Регулярный секс оказался способным снизить риск смерти от рака
12:24
"Бывал секс без обязательств": Киркоров откровенно об отношениях с Пугачевой
12:20
"Разрушить отношения в одночасье не так просто": Панайотов откровенно о личной жизни
12:04
Сестра раскрыла горькую правду об обмане Элины Быстрицкой
11:59
Рыжий из "Иванушек" поразился толпам туристов в Сочи: Вот реально много
11:58
Алла Довлатова рассказала о секретах борьбы с лишним весом
11:58
Темнокожий бойфренд нагло схватил дочь Урганта за ягодицы
11:57
Ученые рассказали о признаках скорого инфаркта
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Елена Проклова объявила о болезни Михаила Ефремова
Протесты против Лукашенко: Запад призвали вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
Обнародованы доходы Александра Лукашенко
Эксперт об оппонентах Лукашенко на выборах: Угроз для власти нет
Доктора Мясникова втянули в грязную историю с обманом людей
Политика

Посол США рассказа грузинам о зависти России

прочитано 237 раз

Посол США в Грузии Келли Дегнан во время публичного выступления рассказала о том, что Россия якобы завидует истории грузинского успеха, передает "Экспресс газета". Дипломат добавила, что, по его мнению, именно поэтому Москва мешает тем процессам, которые пытается наладить Тбилиси. Впрочем, свои суждения она предпочла оставить без каких-либо доказательств и примеров.

Автор: 17 июля 2020, 20:49 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин внезапно поручил провести проверку российских войск
Присоединение Донбасса, новый социализм и отмена ЕГЭ: что предлагает россиянам партия Захара Прилепина
Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?
Почему Путин передумал ехать в Крым: названа причина

Шоу-бизнес

Ведущая Татьяна Лазарева сообщила о родах: Из меня вынули полузадушенный комок
"Слишком шокирует": россияне пришли в ужас от изменившегося Стаса Пьехи
"Окружен шикарными блондинками": жизнь Гарика Харламова заметно налаживается
Сообщили об эмиграции Ларисы Долиной в Америку

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Классные голые парни: супруга Пелагеи застукали на мужском стриптизе

Возможно, выяснилась настоящая причина развода
Шоу-бизнес

Глызин о Лозе: Его высказывания граничат с маразмом

Музыкант со многим не согласен
Шоу-бизнес

"Если опять накроет": Джиган сделал татуировку в честь семьи

Музыкант встал на пусть истинный
Шоу-бизнес

"Слишком шокирует": россияне пришли в ужас от изменившегося Стаса Пьехи

Артист кардинально сменил имидж

Гороскоп

Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+