Баку предупредили об опасности ядерного инцидента

Эксперты обратили внимание на заявление пресс-службы Министерства обороны Азербайджана о возможности нанесения ракетного удара по Мецаморской атомной электростанции, расположенной на территории Армении. Об этом стало известно 16 июля.
"Удар по АЭС автоматически превратит Азербайджан в "страну-изгоя", – цитирует "Царьград" специалистов. При этом политики и военные страны автоматически превратятся в преступников, охоту за которыми объявит вес цивилизованный мир, добавили они.
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