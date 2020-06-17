Медведев предупредил о риске новой войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о том, что мир стоит на пороге полноценной, а не гибридной войны, передает "Царьград". Всеобщая подозрительность со временем будет нарастать, считает бывший премьер-министр страны.
Не исключено, что каждый новый вирус мировые лидеры и элиты будут рассматривать как очередное биологическое оружие, добавил Медведев. Именно это обстоятельство может стать причиной глобального кровопролития.
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