Медведев предупредил о риске новой войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о том, что мир стоит на пороге полноценной, а не гибридной войны, передает "Царьград". Всеобщая подозрительность со временем будет нарастать, считает бывший премьер-министр страны.

Не исключено, что каждый новый вирус мировые лидеры и элиты будут рассматривать как очередное биологическое оружие, добавил Медведев. Именно это обстоятельство может стать причиной глобального кровопролития.