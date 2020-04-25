СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Американская газета New York Post сообщила о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Издание ссылается на гонконгские СМИ, те в свою очередь – на некие высокопоставленные источники. Однако телевидение КНДР опровергло заявления западных средств массовой информации.
Лидер Северной Кореи последнее время не появляется на публике. Ранее сообщалось, что из-за неудачной операции на сердце он впал в кому.
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