СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Американская газета New York Post сообщила о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Издание ссылается на гонконгские СМИ, те в свою очередь – на некие высокопоставленные источники. Однако телевидение КНДР опровергло заявления западных средств массовой информации.

Лидер Северной Кореи последнее время не появляется на публике. Ранее сообщалось, что из-за неудачной операции на сердце он впал в кому.