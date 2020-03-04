Премьер-министра Украины Гончарука отправили в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За его уход с поста отдали свой голос 353 депутата при необходимых 226.
В своей заключительной речи Алексей Гончарук назвал действующего президента Владимира Зеленского "честным человеком". По его словам, украинский лидер ни разу не подал намека на "какую-то нечестную игру".
"Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках", – передает слова Алексея Гончарука "Интерфакс".
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