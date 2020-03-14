"Стирает ему память": странная поза Владимира Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение

По мнению политолога, журналист на фото с тепловизором в руке похож на красного комиссара. В кадре Владимир Соловьев направил прибор прямо в лоб украинскому политологу.
Автору поста в "Твиттер" вспомнился сериал "Ликвидация". Корнилов с сарказмом отметил, что российский телеведущий мечтал возглавить контрразведывательные организации времен СССР СМЕРШ.
Фотография вызвала недоумение у пользователей соцсети. Они выявили сходство прицелившегося в лоб Вячеславу Ковтуну Владимира Соловьева с готовящимся к выстрелу комиссаром.
Почему-то вспомнился сериал «Ликвидация». Тем более, что Владимир Рудольфович всегда мечтал возглавить СМЕРШ.— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) March 12, 2020
Но пока это только тепловизор ������ pic.twitter.com/euJDAZf4DI
Некоторые отметили, что телеведущий как будто бы готов "исполнить приговор". Один из подписчиков пошутил, что Владимир Соловьев стирает оппоненту память, как в фильме "Люди в черном".
Напомним, в конце февраля Владимир Соловьев и Вячеслав Ковтун поспорили о зараженных коронавирусом в России и на Украине. Эмоциональная беседа состоялась в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
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