"Грубить не надо": Соловьев жестко высказался после слов о слабости России

Политолог и регулярный гость программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Евгений Сатановский выступил с заявлением о слабости нашей страны. Журналист согласился с товарищем и еще более жестко высказался по этому поводу.

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