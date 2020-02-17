"Грубить не надо": Соловьев жестко высказался после слов о слабости России

Поводом для начала дискуссии послужили слова министра энергетики США Дэна Бруйетта. Он выразил уверенность, что без посторонней помощи России не под силу завершить строительство газопровода "Северный поток – 2".
Евгений Сатановский напомнил, что похожие настроения царили за океаном после того, как в американских лабораториях завершили разработку ядерного оружия. В Вашингтоне были уверены, что Москва по меньшей мере два десятилетия не сможет создать ничего подобного. Однако всего спустя два года пришлось удостовериться в обратном.
Политолог считает, что во многом этого удалось добиться из-за критики со стороны Запада. "Наше начальство, чтоб зашевелилось и что-то путное сделало, разозлить надо", – цитирует "Царьград" Сатановского. Он пояснил, что, получая со стороны иностранных государств похвалу, Россия расслабляется, и это приводит к плачевным последствиям.
С выводами политолога согласился Владимир Соловьев. "Главная ошибка Запада – открытая конфронтация с нами", – уверен он. Журналист напомнил: в 1990-е годы страну буквально "взяли голыми руками" как раз потому, что многие думали, будто западные страны хотят с нами дружить. "А вот грубить нам точно не надо", – подчеркнул ведущий. Не видеть разницы между добросердечностью и глупостью тоже было бы ошибкой, заключил он.
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