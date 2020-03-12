В Кремле не исключили отмену парада Победы из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность отмены парада Победы 9 мая из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. По его словам, такой вариант развития событий в Кремле пока не рассматривают, сообщает Ura.ru.
В этом году парад будет юбилейным: он приурочен к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. Песков добавил, что в настоящее время подготовка к мероприятию продолжается, но не исключил, что от него придется отказаться. По словам дипломата, власти следят за развитием ситуации с коронавирусом.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Одиночество- <цензура>!
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Какое имя лучше?