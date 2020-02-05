Посол Франции на Украине выступил за "уточнение и
детализацию" минских соглашений, что может послужить сигналом для Кремля.
Такого мнения придерживается блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян).
Он напомнил, что о необходимости менять достигнутые несколько лет назад договоренности на Западе говорили неоднократно. Заявление посла Франции может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин "что-то пообещал" на встрече нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года, полагает блогер.
По его мнению, Кремль согласился на уступки Западу по Донбассу. "Не позже весны этого года", – написал он. В итоге минские соглашения будут переписаны, Украины получит контроль над границей, и война закончится, полагает блогер.
Впрочем, вряд ли стоит относиться к точке зрения Несмияна серьезно. То, что Россия "сдаст Донбасс" он предсказывал еще в 2014 году. О том же блогер твердил весь 2015 год. "Строго говоря, Киев уже добился того, что нужно: минские соглашения передают ему Донбасс "как есть" к Новому году", – писал уважаемый аналитик 14 августа 2015 года.
Напомним, что тема мятежного региона обсуждалась на саммите нормандского формата в декабре прошлого года. Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести новый обмен пленными. Других конкретных договоренностей достигнуто не было.
В Киеве полагают, что закончить войну в Донбассе можно за две недели. Для этого нужно ввести на российско-украинскую границу миротворцев, полагают эксперты.
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