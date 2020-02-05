На Украине создадут министерство по делам "оккупированных территорий"

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился учредить в стране министерство по делам "оккупированных территорий". Ведомство будет отвечать за процесс реинтеграции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав государства, сообщает РИА ФАН.
О создании нового министерства рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом. По его словам, этот орган позволит повысить эффективность работы над вопросами реинтеграции территорий и работы с проживающими на них людьми.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Секс
Кто ваш любимый артист?
Ураааа! Это сладкое слово свобода?