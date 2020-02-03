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Политика

Россияне взвыли от нового предательства Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган/ Фото: Ahmed Deeb/dpa/www.globallookpress.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским выступил со скандальным заявлением о Крыме. Россияне возмутились подобным систематическим пренебрежением со стороны турецких партнеров, однако усомнились, что позиция Анкары возымеет реальный эффект.
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Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз напомнил мировому сообществу о том, что Турция не признала воссоединение Крыма с Россией. Он добавил, что одной из центральных тем для обсуждения на встрече с Владимиром Зеленским станет положение крымских татар на полуострове.

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Слова президента Турции, уверены эксперты, следует рассматривать с точки зрения попытки заручиться хорошим общественным мнением перед встречей с лидером Украины. Дескать, это простой и совершенно бесплатный для Анкары способ выбить из Киева более выгодные условия по разного рода политическим соглашениям и деловым контрактам.

"В реальности подобные заявления влияют лишь на повышение уровня гидности и сговорчивости Украины", – цитирует "Царьград" журналистку Юлию Витязеву. Украинские политики известны во всем мире как люди, способные обменивать материальные преимущества на слова поддержки.

Тем не менее, россияне возмутились тем фактом, что обладая достаточно плотными экономическими и политическими связями с Россией, президент Турции настолько демонстративно пренебрегает ее интересами в своей риторике. "Я уже сбилась со счета: сколько турецких ножей в спине у России?" – пожаловались комментаторы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о сложной политической игре, которую Реджеп Тайип Эрдоган ведет против политики Владимира Путина на Ближнем Востоке. "Именно турки фактически держат Россию за горло", – подчеркнул израильский раввин и политолог Авраам Шмулевич.

Автор: 3 февраля 2020, 13:11

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Фока
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Я , лично, выть не собираюсь!
Не Бог весть какая фигура Украдина!
Гость
Ответить
Не надо преувеличивать значимость Украины для Эрдогана. Он сильный лидер и ни перед кем не унизит своё достоинство. Кроме того, он восточный мужчина. А это значит, что он гордый и независимый. Хочется надеяться, что отношения между Россией и Турцией останутся дружелюбными.
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