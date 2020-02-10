Оправданная агрессия: на Украине ждут вторжения России

Внешняя и внутренняя политическая дискуссия на Украине по меньшей мере шесть последних лет строится вокруг российского фактора. Нападением России украинские политики пугают иностранных коллег, пытаясь выбить экономическую поддержку, и собственных сограждан, желая отвлечь их внимание от актуальных проблем в стране.
"Кремль готовится к дальнейшей интервенции и распространению политического влияния на государства. Задачей номер один является Украина", – цитирует издание "Политнавигатор" юриста Андрея Смолия. Он признался, что российская инициатива об упрощении получения российского гражданства без отказа от своего его откровенно испугала. А вкупе с украинскими идеями разрешить двойное гражданство и открыть рынок земли так и вовсе привело в ужас.
Он уверен, что итогом подобных мер станет буквально наводнение Украины людей с российским и украинским паспортами. А это, в свою очередь, позволит Москве как скупать землю своего соседа, так и вовсе ввести войска для защиты сограждан. "Фактически готовится юридическая и военная основа для дальнейшей (и уже оправданной) агрессии", – уверен юрист.
Он добавил, что эти цели якобы очевидны для всех соседей России. Однако политики на Украине, нагнетает эксперт тревожность у читателя, словно не замечают этой угрозы. Он заявляет, что заключение мира между Москвой и Киевом станет смертным приговором для последнего.
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