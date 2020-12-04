Путин ответил на вопрос о замене президента искусственным интеллектом

Однако президент России Владимир Путин считает, что пока искусственный интеллект пока не может заменить человека на посту главы государства. Своими рассуждениями на этот счет российский лидер поделился в ходе совещания международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, которая проходила в онлайн-режиме.
Путин пояснил, что основная проблема нейросетей заключается как раз в их "искусственности" – у машин нету сердца, души и чувств, необходимых для хорошего правителя. По словам президента, для лидера страны крайне важно иметь совесть и сострадание, передает RT.
Кроме того, искусственный интеллект не способен принимать нерациональные решения, в то время как порой руководствоваться одним лишь рассудком нельзя. Владимир Путин подчеркнул, что зачастую приходится исходить не из логики, а из культуры, истории и желаний граждан. Российский лидер добавил, что такой подход бывает важен при разрешении проблем в социальной сфере, в вопросах здравоохранения и выплаты пенсий. При этом для человека подобные решения будут казаться вполне правильными, а для ИИ – нет.
Тем не менее, глава российского государства допустил, что искусственный интеллект может служить в качестве помощника президента.
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