Победитель конкурса "Лидеры России" получил высокую должность в ЦИК

Заместителем руководителя аппарата Центризбиркома России стал Александр Обухов. Он победил на конкурсе "Лидеры России – 2020".



Центризбирком участвует в национальной программе "Цифровая экономика Российской федерации". На новой должности Александр будет заниматься внедрением новых технологий в избирательный процесс. Это сделает процедуру голосования доступнее.



"Также я отвечаю за сопровождение деятельности Федерального центра информатизации при ЦИК России по вопросам внедрения и использования инновационных технологий", – рассказал победитель конкурса.

Обухов займется внедрением цифровых сервисов для избирателей и кандидатов и продвижением новых технологий в избирательные комиссии. Глобальная цель – создание цифровой платформы, которая заменит ГАС "Выборы". Такую задачу поставила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Обухов стал победителем второго сезона конкурса "Лидеры России". Сейчас он вспоминает, что пытался просчитать математическую возможность войти в сотню победителей среди десятков тысяч участников. Александр был убежден, что это невозможно. Но сейчас такого слова для него не существует.

"В конкурсе "Лидеры России" возможно победить, возможно сидеть за одним столом с Михаилом Мишустиным, Германом Грефом, Сергеем Кириенко и обсуждать с ними плюсы и минусы своих идей и то, как их можно докрутить для успешной реализации. Возможно познакомиться с единомышленниками со всей страны, возможно получить поддержку со стороны бизнеса и государства", – поделился впечатлениями Обухов.

Победитель родился в августе 1979 года. Окончил политехнический университет в Омске по специальности "Информатика и вычислительная техника". Затем прошел обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности "Менеджмент", профессиональную переподготовку в Московской школе управления "Сколково". Стажировался в Японии. Сейчас по гранту конкурса учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе "Executive MBA".

Конкурс "Лидеры России" реализуется АНО "Россия – страна возможностей". За три сезона назначения на высокие должности получили более 220 участников.