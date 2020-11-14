"Лидеры России" посетили встречу по социальному проектированию от президентского Клуба "Эльбрус"

Участники сессии прослушали лекции, посетили мастер-классы и интервью с экспертами. "Лидеры России" познакомились с удачным опытом социального проектирования, узнали о возможностях дальнейшего развития своих проектов, получили обратную связь от специалистов, обсудили возможные проблемы.
"Акселерация проектов и соответствующий проект Клуба направлен на повышение количества реализуемых сообществом социальных активностей и ускорение масштабирования существующих успешных практик за счет региональных сообществ самого Клуба и партнерской сети Клуба. Если сейчас мы реализуем 14 проектов и пять новых проектов в год, то с акселератором это количество может достигать 50-70 штук", – отметила руководитель проектного направления клуба "Эльбрус" Евгения Дмитриева.
Дмитриева добавила, что проектная сессия – это стартовое событие для тех, кто подал заявки в акселератор. Таких заявок было 60, из них только 24 пройдут отбор. Участники получат возможность познакомиться с работами друг друга, обсудить типичные ошибки и многое другое. Кроме того, организаторы научат "Лидеров России" емко и ярко презентовать свои идеи.
По словам председателя "Эльбруса" Татьяны Дьяконовой, благодаря акселератору, у Клуба появится возможность взять в работу еще больше проектов. Таким образом "Лидеры России" будут масштабированы по всей стране.
"В 2019 году Клуб реализовал три социальных проекта: "Уроки Лидерства", где Лидеры помогают определиться с профессией и рассказывают о ключевых компетенциях будущего, "Моя родная школа", где победители и финалисты конкурса "Лидеры России" проводят уроки в своих родных школах и "Финансовая грамотность" – программа обучения школьников грамотному планированию бюджета. В этом году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: "Боевая слава", "Доступный театр" и "Делай чудо". Образовательные и социальные проекты Клуба ориентированы на актуальные запросы молодежи. За два года нашей работы к нашим проектам присоединилось более, чем 28 тысяч человек в 60-ти регионах России, – сказала Татьяна Дьяконова.
Спикерами мероприятия выступили: Гор Нахапетян – предприниматель и филантроп, председатель комиссии по социальному предпринимательству, член Правления "ОПОРЫ РОССИИ" Сергей Голубев, генеральный директор ООО "Фонд социальных инвестиций" Инна Газиева, директор Центра общеакадемических образовательных инициатив ИОРСИ РАНХиГС Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда "Наше будущее" Дмитрий Иоффе и другие.
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